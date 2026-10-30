Kivu, Milano derbisi öncesi: Gelecek korkutucu görünebilir

Inter Milan'ın Rumen teknik direktörü Cristian Chivu, ezeli rakip Milan'a karşı oynanacak "Derby della Madonnina" maçının takım oyuncuları için her zaman ek bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgularken, maçın sonucunun şampiyonluk mücadelesinde "belirleyici" olmayacağının da altını çizdi; zira ligin henüz erken haftalarında bulunulduğunu belirtti.

Puan tablosunun lideri Inter, yarın cumartesi, Milano'nun iki kulübünü bu sezon ilk kez karşı karşıya getiren derbide Milan'a konuk oluyor. Nerazzurri geçen sezon lig ve kupa şampiyonluklarını kazanmış olmasına rağmen, (2025-2026) sezonunda Milan karşısında belirgin biçimde zorlandı ve iki lig maçını da kaybetti. Inter'in derbideki son galibiyeti 2024 yılının nisan ayına dayanıyor; Rossoneri'ye karşı son yedi karşılaşmada ise galibiyet yüzü görmedi (5 yenilgi ve 2 beraberlik).

Bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında Chivu, oyuncularının bu büyük zirveyi oynamak için herhangi bir ek motivasyona ihtiyaç duymadığını vurguladı ve "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Hazırlar ve bunun bir derbi maçı olduğunun bilincindeler. Bu tür karşılaşmalarda oynamak her zaman ek bir motivasyon oluşturur, puan tablosunun burada hiçbir önemi yok ve hiçbir değer taşımıyor."

Rakibi Milan'a dair değerlendirmesi ve bu sezon maçlara hızlı başlamaları konusunda ortaya atılanlar hakkında Chivu şöyle açıkladı: "Mesele tam bir dengeyle ilgili; gerek fiziksel gerek zihinsel hazırlık açısından. Belirli kararları almak için doğru zamanı iyi kavramanız gerekiyor. Milan'ın güçlü yönlerini ve bize nasıl zarar verebileceklerini biliyoruz; yüksek teknik kaliteye sahip bir takım ve bizim de bütünlüğümüzü koruyacak, hatlarımızı yakın tutacak ve derinlikte kapatma yapacak şekilde hazır olmamız gerekiyor."

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Milan'a karşı son yedi karşılaşmada galibiyet alamadıktan sonra "onur ve gururu geri kazanma" arzusuna dair bir soruya karşılık Chivu ısrarla şöyle konuştu: "Bunu sıradan bir lig maçı gibi ele almalıyız. Şu ana kadar ortaya koyduklarımızla yetinemeyiz, aksine kendimizin olabilecek en iyi versiyonu olmalıyız. Son yedi derbide galibiyet alamadıysak kendimizi de gözden geçirmeliyiz; ayrıntılar ve belirleyici anlar onların lehine döndü, tıpkı geçen yılki ilk maçta olduğu gibi, ve bizim daha büyük fedakârlıklar göstermemiz gerekiyor."

Rakibin üstünlüğüne rağmen Chivu, Milan'a karşı alınacak tek bir yenilginin Inter'in bu sezonki hikâyesini belirlemeyeceğini, tıpkı geçen yıl olmadığı gibi, vurguladı ve şöyle ekledi: "Geçen sezondan öğrendiğim ders, derbinin belirleyici olmadığı. Her zamanki gibi İtalya Serie A'da büyük bir karşılaşma ve ortada yalnızca üç puan var."

Şunları da ekledi: "Tarih bize, Milan'ın geçen yıl ilk maçı kazandığını, ardından herkesin mücadelenin yeniden alevlendiğini düşündüğü bir anda Roma'da Lazio'ya kaybettiğini hatırlatıyor. Sezonun henüz yalnızca onuncu haftasındayız. Elbette gurur, azim ve taraftarları mutlu etmek gibi rol oynayan başka unsurlar da var; biliyorsunuz ki galibiyet alamazsanız işler kolay olmuyor."

Inter'in teknik direktörü şöyle devam etti: "Derbi maçlarında favori takım olmaz, çünkü büyük bir arzu ve hırs vardır ve gereken enerjiyle motivasyonu bulmanız gerekir. Baskı herkesin omuzlarında, ama bunu fazla düşünemeyiz; sadece işleri doğru şekilde yapmanız gerekiyor."

Şehrin iki kulübünün geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni stat planlarına dair görüşü ve statın açılışına kadar görevinde kalmayı bekleyip beklemediği hakkında Chivu gülerek şöyle dedi: "Söyleyeceklerime dikkat etmem gerekiyor; ben yenilenmeden yanayım, çünkü dünya ileriye doğru ilerliyor, ama öte yandan üzülüyorum; çünkü San Siro'da bir oyuncu olarak çok şey verdim. Ancak hayat devam ediyor ve bunu kabullenmemiz gerekiyor. Gelecek biraz ürkütücü görünebilir, ama alıştığımız anda mutluluk getirecek."

Yeni stada taşındıklarında kendisini Inter'in teknik direktörü olarak görüp görmediği sorulduğunda ise şöyle yanıtladı: "Hiçbir şey söylemeyeceğim, çünkü önümüzde daha dört yıl var. O yıllar boyunca aynı yerde kalmak zor, ama spor kültürü değişirse, belki bu gerçekleşebilir."