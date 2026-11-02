Kışın en önemli transferi: Inter, Barcelona'ya şartlarını dayatıyor

Barcelona'nın, geçen yaz transfer döneminde çıkmaza giren transfere rağmen Inter'in savunmacısı Alessandro Bastoni ile anlaşma dosyasını kapatmadığı görülüyor. Ancak yeni girişim kolay olmayacak; zira oyuncu, Katalan kulübünün formasını giymeyi kabul etmeden önce net garantiler almakta ısrarcı.

"Sky Sport" ağının yayımladığı rapora göre Bastoni, son dönemde oyuncunun çevresiyle temaslarını sürdüren kulübün, önümüzdeki kış transfer döneminde yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanmasının ardından, Barcelona'nın kadrosuna katmayı istediği hedeflerden biri olmayı sürdürüyor.

Tamamlanmayan önceki anlaşma

Barcelona, geçtiğimiz yaz İtalyan savunmacıyla yürüttüğü müzakerelerde önemli bir mesafe kat etmiş ve oyuncuyla Haziran 2031'e kadar uzanan bir sözleşme konusunda kişisel bir anlaşmaya varmıştı. Ancak teknik direktör Hansi Flick'in o dönemde süreçle ilerlememeye karar vermesinin ardından transfer sonuçlanmamıştı.

Buna rağmen Katalan kulübünün yetkilileri ile Bastoni'nin menajeri arasındaki temaslar kesilmedi; Barcelona'nın, oyuncunun Inter'den ayrılmaya karar vermesi halinde onun tercih edeceği adres olacağı yönünde net bir mesaj iletilmeye devam edildi.

Ancak Sky'a göre 27 yaşındaki İtalyan savunmacı, önceki anlaşmalarla yetinmek istemiyor; takım içindeki rolüne dair sportif garantiler alması şartıyla müzakereleri yeniden başlatmaya açık olduğunu gösterdi.

Temel taleplerinden biri de teknik direktörün kendisiyle ilgili teknik planını öğrenmek amacıyla Hansi Flick ile doğrudan bir görüşme yapmak.

Önümüzdeki dönemde, görüşleri yakınlaştırmak ve süregelen ilgiyi fiili müzakerelere dönüştürmek amacıyla Katalan kulübünün temsilcileri ile oyuncunun çevresi arasında yeni görüşmeler yaşanması bekleniyor.

Inter'in şartı

Diğer tarafta ise rapora göre Inter, savunmacısından vazgeçmek karşılığında yaklaşık 70 milyon euro almakta ısrar ediyor. Bu rakam, mali durumu göz önüne alındığında Barcelona için ek bir meydan okuma oluşturabilir.

Rapor ayrıca Inter'in, Bastoni'nin sözleşmesini yenilemek için oyuncunun menajerlerine ilk bir teklif sunduğunu, ancak bunun onları ikna etmediğini ortaya koydu. Bu durum, özellikle mevcut sözleşmesinin Haziran 2028'e kadar uzandığı göz önüne alındığında, oyuncunun ayrılma ihtimallerine kapıyı açık bırakıyor.