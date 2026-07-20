Kırıcı golün ardından… İspanya’yı 3 deprem sarsıyor

İspanyol oyuncu Ferran Torres’in 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin kalesine attığı gol, İspanya’da büyük yankı uyandırdı ve La Roja’ya 2010 şampiyonluğundan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan final maçı penaltı atışlarına doğru ilerlerken, Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres, İspanya'nın Arjantin kalesine yönelttiği sayısız pozisyondan sonra 106. dakikada maçın tek golünü attı.

“Foot Mercato” ağının, İspanyol sismolog Jordi Díaz Cosi’nin raporuna dayanarak yayınladığı habere göre, final maçındaki bu belirleyici golün ardından ve maçın bitiş düdüğü çalındığında birçok şehirde sismik dalgalar kaydedildi.

İspanya genelinde yer alan sismik ölçüm cihazları, taraftarların kutlamalarından kaynaklanan sarsıntıları kaydetti.

Bu cihazlar, üç ayrı aktivite zirvesi kaydetti: Ferran Torres’in golünden sonra (106. dakika), video yardımcısı hakemi tarafından iptal edilen ikinci golden sonra (112. dakika) ve son olarak maçın bitiş düdüğü çalındığında.

Bu son an en güçlü sarsıntıya neden oldu ve İspanyol bilim insanlarına göre, bu hareketler, çok sayıda taraftarın aynı anda zıplaması, tezahürat yapması ve kutlama yapması sonucu ortaya çıkan “uyarılmış depremler” olgusuna atfedilebilir.



