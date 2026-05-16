Kiralık oyuncu Feyenoord'dan ayrılacak gibi görünüyor: "Buna açığım"

Ramiz Zerrouki, önümüzdeki sezon da FC Twente forması giyme ihtimalini dışlamıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Cumartesi günü Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçte bunu söyledi.

Gazeteci Leon ten Voorde ile yaptığı röportajda Zerrouki, pazar günü PSV deplasmanında Twente formasıyla son maçını oynarsa bunun kendisi için zor olacağını itiraf etti.

Amsterdamlı orta saha oyuncusu, Feyenoord'dan kiralanmış durumda ve Feyenoord'da bir geleceği yok gibi görünüyor. "Kalmaya açığım, ama aynı zamanda gerçekçi de olmalıyız. Pahalı mıyım, bilmiyorum. Bunu Erik ten Hag ve Dominique Scholten'e sormalısınız. Bu bir olasılık, ama her şeyin uyumlu olması ve mümkün olması gerekiyor."

Zerrouki ve Twente, pazar günü Eindhoven'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına kalmayı garantilemek istiyor. “Önce bir şeyler başarmalıyız, o zaman gelecek sezon için kalmanın gerçekten ciddi bir seçenek olup olmadığını da anlarız.”

“Kulüp her halükarda benimle devam etme niyetinde. Ancak bir şeyi söylemekle bunu gerçekleştirebilmek arasında büyük bir fark var,” diye bitiriyor.

Zerrouki'nin Feyenoord ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre, yüksek maaşlı oyuncunun değeri yaklaşık 6 milyon euro.

Zerrouki, önümüzdeki yaz Cezayir formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Grup aşamasında Arjantin, Ürdün ve Avusturya ile karşılaşacak.