Paris Saint-Germain, genç Tunuslu oyuncusu Halil Ayari'yi Fransa İkinci Ligi'nde mücadele eden Dunkerque'e bir sezonluğuna, satın alma opsiyonu olmaksızın kiraladığını resmen açıkladı.

2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden 21 yaşındaki Tunuslu millî oyuncu, kısa süre önce Paris Saint-Germain'in A takımıyla sezon öncesi antrenmanlarını tamamlamıştı.





Tunus'tan gelerek 2025 yılında Paris Saint-Germain'e katılan Halil Ayari, Paris Saint-Germain'in resmî açıklamasında belirtildiğine göre, Paris kulübünün altyapı akademisine dahil olmuştu.

2005 doğumlu solak genç oyuncu, teknik becerileri ve hücumda fark yaratma yeteneği sayesinde kısa sürede öne çıktı. Öte yandan sergilediği dikkat çekici performans, 2025-2026 sezonunun başında satın alma opsiyonuyla birlikte Paris Saint-Germain'e kiralık olarak transfer olmasını sağladı.

Başkent kulübüyle geçirdiği bu ilk yılın sonunda Paris Saint-Germain, genç forvetin satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncu 1 Temmuz 2026 itibarıyla Fransız takımıyla kalıcı bir sözleşme imzaladı.

Halil Ayari, uluslararası kariyerine Tunus'un genç millî takımlarında başladı ve ardından kademeli olarak A Millî Takım'a dahil oldu. İlk davetini Haziran 2025'te alan oyuncu, daha sonra Tunus ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.







