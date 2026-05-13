Kingsley Ehizibue, Serie A'dan ayrılıp Eredivisie'ye geri dönebilir

Transfer muhabiri Mounir Boualin'in bildirdiğine göre, Kingsley Ehizibue iki Hollanda kulübünün ilgisini çekiyor. Udinese, 30 yaşındaki kanat bekini kadrosunda tutmayı umarken, LaLiga da ona göz dikmiş durumda.

Ehizibue'nin Udinese ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Hızlı sağ bek, şimdiden yeni bir teklif aldı.

Ancak kariyerine başka bir yerde devam etmeyi tercih edebilir. Ehizibue, son zamanlarda Serie A, LaLiga ve Eredivisie kulüpleri tarafından izlendi.

Hangi Hollanda kulüplerinin transferi düşündüğü henüz belli değil. Mali durum göz önüne alındığında, bu kulüplerin Eredivisie'nin alt sıralarında yer alan takımlar olması muhtemel.

1.FC Köln formasıyla 76 maça çıkan Ehizibue, son yıllarda Udinese formasıyla 118 kez sahaya çıktı. Hollanda'da daha önce PEC Zwolle forması giymişti.

Geçen yaz, açık sözlü Ehizibue, ESPN'e hem AZ hem de PSV'nin menajerine bilgi aldığını söyledi.

Ancak o dönemde Ehizibue, Udinese'ye odaklandığını belirtmişti. PSV, önümüzdeki yaz Sergiño Dest'in yerine geçecek bir oyuncu arayışına girecek.