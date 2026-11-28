Bayern Münih'in kaptanı Joshua Kimmich, Bundesliga'nın 11. haftasında bugün cumartesi günü Volkspark'ta oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Hamburg maçında kırmızı kart görmesinin ardından takım arkadaşlarından özür diledi.

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Alman milli oyuncu, hareketinin büyük ve mazur gösterilemez bir hata olduğunu kabul ederken takım arkadaşı Jamal Musiala'nın yaşadığı yeni sakatlık hakkında da konuştu.

Bayern, 44. dakikada ağır bir darbe aldı. Hakem Bastian Dankert, video incelemesinin ardından Kimmich'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kimmich, Hamburg oyuncusu Alexander Rössing-Lelesiit'ten bir itme gördükten sonra rakibinin saçını çekmişti.

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Kimmich, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Büyük bir hataydı. Kesinlikle mazur gösterilemez. Aradan bir saat geçmesine rağmen bunu neden yaptığımı hâlâ anlayamıyorum. Tamamen gereksizdi ve son derece aptalcaydı. Takımdan özür dilemem gerekiyor.”

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Bayern'in kaptanı sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz genel duruma bakıldığında, yaptığım şey kesinlikle mazur gösterilemezdi.”

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Kimmich şöyle devam etti: “Takımdan özür dilemem gerekiyor. Olanları gerçekten açıklayamıyorum. Son derece aptalca bir hareketti ve buna rağmen bir puan almayı başardığımız için mutluyum. Bu, normalde yaptığım türden bir şey değil.”

Kimmich ayrıca şunları ekledi: “Maç boyunca o oyuncuyla aramda herhangi bir temas ya da tartışma yaşanmadı. Olanlara bir açıklama getirebilmeyi isterdim ama bunu ben bile anlamakta zorlanıyorum.”

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Musiala'nın sakatlığı

Öte yandan Kimmich, takım arkadaşı Jamal Musiala'nın yaşadığı yeni sakatlık hakkında da konuşarak içinden geçtiği zor dönemde ona duyduğu empatiyi dile getirdi.

Bavyera ekibinin orta saha oyuncusu şöyle konuştu: “Onun için bu kesinlikle yıkıcı bir durum. Birkaç gün önce de söylediğim gibi, son 18 ayda yaşadıklarını bir düşünün.”

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Kimmich sözlerine şöyle devam etti: “Yapabileceğimiz tek şey onun yanında olmaya çalışmak ve ona mümkün olan en iyi şekilde destek vermek.”

Kimmich şunları da ekledi: “Şu an onun için nasıl bir plan yapıldığını ya da kafasını tamamen boşaltmak için birkaç günlüğüne uzaklaşıp uzaklaşamayacağını tam olarak bilmiyorum. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu ya da ne kadar süre forma giyemeyeceğini de bilmiyorum. Her zaman onun yanında olmaya çalışıyoruz ve elbette bir an önce iyileşmesini umuyoruz.”

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Bayern Münih sendelemeye devam ediyor

Bavyera devi, Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere kalmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından üst üste üçüncü maçında da galibiyet alamadı. Takım, özellikle hücum hattında olmak üzere çok sayıda eksikle boğuşuyor.

Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Bayern, Bundesliga puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Bayern ile lider Borussia Dortmund arasındaki fark bir puan. Bir maç eksiği bulunan Dortmund, yarın pazar günü Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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Hamburg ise puanını 13'e çıkararak Bundesliga'da 12. sırada bulunuyor.