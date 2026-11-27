İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City dönemi sona erdikten sonra Barcelona'ya dönme ihtimalini dışladı. Ayrıca yeniden takım çalıştırmaya başlamak için belirli bir tarihinin olmadığını da itiraf etti.

Reklam

Pep, Barcelona'nın yakın tarihindeki en etkili isimlerden biri olarak görülüyor. Onun takımı İspanya'da ve Avrupa'da hâkimiyet kurdu, 2009 ve 2011'de olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca okuyun

Final Fas'ta mı, Madrid'de mi? Tartışmalı soru İspanya başbakan adaylarının münazarasını alevlendirdi

"İğrenç ve bambaşka bir kötülük seviyesi": Neuer'in eşi "aldatma" söylentileri arasında tartışma yarattı

Bunun yanı sıra birçok takımın taklit etmeye çalıştığı bir oyun anlayışı ortaya koydu. Katalan “Sport” gazetesine göre, emekli ya da hâlâ aktif birçok futbolcu bu oyunu “tarihin en iyi futbolu” olarak nitelendiriyor.

Barcelona taraftarlarının büyük bir kısmının Pep'in bir gün kulübe dönmesini istemesi de son derece doğal.

Reklam Reklam

Ancak Katalan teknik adam, birçok kez kesin bir tavır sergileyerek “Barcelona teknik direktörlüğü dönemim sona erdi, takımı çalıştırmak için bir daha geri dönmeyeceğim” dedi.

Related Topics

Bu tutumunu en son birkaç gün önce, ağırlıklı olarak Bayern Münih deneyimine odaklanan ve Bundesliga'nın resmi dergisine verdiği röportajda yineledi.

Gelecekte kendisini Bayern Münih'e dönerken görüp görmediği sorulan Guardiola, bu ihtimali kesin bir dille dışlamadı ve Vincent Kompany'yi “harika bir teknik direktör” olarak nitelendirdi.

Reklam

Ancak Barcelona konusunda netti: “Örneğin ben, Barcelona'ya geri dönmeyeceğim.”

Guardiola, daha önce Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde medya baskısının, her hareketine gösterilen aşırı ilginin ve Real Madrid'le yaşanan rekabetin kendisini çok yıprattığını söylemişti.

Reklam

Röportajı yapan Marcus Horwick'le Alman futbolu üzerine konuşurken İspanya ile Almanya arasındaki baskı ve yaşam tarzı farkına da değinen Guardiola, şunları söyledi: “Nasıl oynadığınız sizin için önemli değil, kazanmak yeterli. Üstelik futbol dışında hayattan keyif almayı biliyorsunuz, oysa İspanya'da başka hiçbir şey yok.”

Guardiola, teknik direktörlükten uzak kaldığı bu dönemi önceliklerini yeniden belirlemek ve sahalara dönmeden önce ne kadar zamana ihtiyaç duyduğunu netleştirmek için değerlendiriyor. Ne zaman döneceğine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: “Geçen sefer pillerimi yeniden şarj etmek için tam bir yıla ihtiyacım olmuştu, ama bu kez ne kadar süreye ihtiyacım olacağını bilmiyorum. Belirli bir tarih koymuyorum.”

Reklam

Teknik direktörlükten uzak geçirdiği altı ay boyunca aralarında İtalya, Hollanda ve ABD milli takımlarının da bulunduğu önemli teklifler aldı, ancak hiçbirini kabul etmedi.

Guardiola'nın Bayern Münih macerası 2013'ten 2016'ya kadar üç sezon sürdü.

Reklam

Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasa da Bayern Münih, onun yönetiminde üst üste üç Bundesliga şampiyonluğu dahil yedi kupa kazandı.

Bayern'in başına geçtikten sonraki ilk akşam yemeklerinden birinde Franz Beckenbauer ona şöyle demişti: “Burada sadece kazanman gerekiyor. Bayern Münih'te iş bu kadar basit.”

Reklam

Guardiola'nın anlattığına göre bu söz çok hoşuna gitti ve kulüpteki işin doğasını ve beklentileri anlamasına yardımcı oldu.

İspanyol teknik adam, eski takımları Barcelona ve Bayern Münih'in teknik direktörlerini takip etmeyi sürdürüyor. Hans Flick ve Vincent Kompany'yi övgüyle anarak ikisinin de “rekabet etmeye ve büyük takımlar kurmaya tamamen hazır” olduğunu söyledi.