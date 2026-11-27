Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, ABD Kongresi'ndeki Demokratların, kendisinin Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetimiyle ilişkisini ve özel sektör yatırımcılarını başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarının ticari haklarına ortak etmeyi amaçlayan tartışmalı bir yatırım projesini soruşturmaya yönelik girişimlerini hızlandırmasıyla birlikte siyasi ve hukuki baskıların yeni bir aşamasına girdi.

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Bu bağlamda Sky News'in aktardığına göre, Demokrat Temsilci Jamie Raskin'in ofisi, aralarında üst düzey görevlerde bulunmuş yetkililerin de yer aldığı mevcut ve eski FIFA çalışanlarıyla temasa geçerek Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde ifade vermelerini talep etmeye başladı.

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Gönüllülük esasına dayalı görüşmelerin önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor. Komitenin kontrolünün Ocak 2027 itibarıyla Demokratlara geçmesinin ardından, komite yeni yılın başından itibaren yetkilerini kullanarak tanıkları çağırabilir ve belge talep edebilir.

Soruşturma, Raskin'in "FIFA ile Trump yönetimi arasında olası yolsuzluk ve siyasi pazarlığa dair giderek artan kanıtlar" olarak nitelendirdiği durumu incelemeyi ve Infantino ile ABD Başkanı arasındaki ilişkinin niteliğini gözden geçirmeyi amaçlıyor.

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Demokrat temsilcinin gündeme getirdiği konular arasında FIFA'nın New York'taki Trump Tower'da bir ofis kiralaması ve uluslararası federasyonun Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi bulunuyor. Bunun yanı sıra iki taraf arasındaki ilişkinin ABD yönetimine ayrıcalıklı muamele sağlayıp sağlamadığı ya da uluslararası federasyonun kararlarını etkileyip etkilemediği de sorgulanıyor.

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Soruşturmanın merkezinde "FIFA Forward Enterprise" projesi yer alıyor. Teklif, tahmini değeri 20 milyar dolar olan bir ticari şirket kurulmasını ve bu şirketin %20'lik hissesinin, önerilen yaklaşık 4,2 milyar dolarlık yatırım karşılığında, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner'a ait "Thrive Capital" şirketinin öncülük ettiği yatırımcılara satılmasını öngörüyordu.

Associated Press'in incelediği belgeler, planın FIFA turnuvalarının ticari haklarının 96 yıla kadar varan bir süreyle yeni şirkete devredilmesini içerdiğini ortaya koydu. Ancak Infantino, yoğun itirazların baskısıyla geçtiğimiz temmuz ayının sonunda bu plandan geri adım attı.

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Bu gelişmeler, 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde yaşanıyor. Seçim, Infantino'nun 2016'da göreve gelmesinden bu yana ilk kez gerçek bir rekabete sahne olacak.

Uluslararası federasyon, üç aday başvurusu aldığını açıkladı: Infantino, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kozo Tashima. Adaylıklar, kesin onaydan önce seçim komitesinin incelemesinden geçecek.

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ABD'deki soruşturmanın, özellikle verilecek ifadeler ya da belgeler yatırım projesi veya Infantino'nun ABD yönetimiyle ilişkisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarırsa, Infantino üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Bu durum, oylamaya katılacak ulusal federasyonlar nezdinde Infantino'nun imajına zarar verebilir ve rakiplerine yönetim tarzını ve kararlarının şeffaflığını sorgulamak için ek malzeme sağlayabilir. Ancak şu ana kadar bir usulsüzlük yaptığını kanıtlayan herhangi bir sonuç bulunmuyor. Ayrıca soruşturma, otomatik olarak bir ceza davası açılacağı ya da seçimden diskalifiye edileceği anlamına gelmiyor.

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Demokratlar onu devirmek için Avrupalılarla iş birliği yapacak mı?

Infantino'ya karşı bir Avrupa cephesi zaten mevcut, ancak bu cephe ABD'deki soruşturmadan ayrı bir yol izliyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yürütme Kurulu, geçtiğimiz ağustos ayında projeyle bağlantılı mali kötü yönetim şüphesi nedeniyle İsviçre'de suç duyurusunda bulunmayı değerlendirdiğini açıkladı. UEFA ayrıca Joshua Kushner'ın şirketinden ve FIFA ile bağlantılı kuruluşlardan belge ve tanıklık elde etmek için ABD mahkemelerine başvurdu.

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Bu da Demokratlar ile Avrupalılar arasında çıkarların kesişmesine kapı aralıyor. ABD'deki soruşturma, UEFA'nın izlemeye çalıştığı hukuki süreç açısından önem taşıyabilecek bilgi ve belgeler sağlayabilirken, Avrupa'dan gelen baskılar da soruşturmanın futbol camiasındaki siyasi etkisini artırabilir. Ancak iki taraf arasında doğrudan resmi bir anlaşma ya da koordinasyon olduğuna dair şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

FIFA Başkanı'nın rakipleri önündeki temel engel ise oy dağılımı olmaya devam ediyor. UEFA'nın muhalefetine rağmen Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika'da büyük destek görüyor.