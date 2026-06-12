Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Kimden? Kokorilla, beklenmedik bir dövmeyle sözünü tutuyor

İspanya
Dünya Kupası
M. Cucurella
L. de la Fuente
İspanya
ABD

İspanya Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaları halinde, La Roja'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin adını bir dövme olarak yaptıracağını açıkladı.

Kokorela, Euro şampiyonluğu kazanmaları halinde saçlarını kırmızıya boyayacağına dair kendine söz vermişti ve bunu 2024'te gerçekten de yerine getirdi.

İspanya milli takımı, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Kokorela, Partidazo de COPE programına yaptığı ve Mundo Deportivo gazetesi tarafından yayınlanan açıklamalarda, "Dünya Kupası'nı kazanırsak, Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağım. Küçük bir dövme olacak ama bence güzel bir anı olacak" dedi. 

"Biseps kasına mı? Dövmenin yerini düşünmemiz gerekiyor. Dövmeye razıyım, ama sonra uygun yeri belirleyeceğiz" diye ekledi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

"Şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum, Chelsea'de mutluyum, ancak bir süredir hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Bu anın tadını çıkarmak istiyorum, çünkü bu benim ilk ve son Dünya Kupam olabilir" diye devam etti.

Reklam