Kim olacak? Deco, Barcelona'nın son transferini bitirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Gabriel Jesus'la anlaşmanın yaklaşmasının ardından, kadroyu tamamlamak amacıyla solak bir stoperi kadroya katmak için transfer döneminin son saatlerinde çabalarını yoğunlaştırıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, solak bir stoperle anlaşmak, transfer döneminin son aşamasında Barcelona'nın hamlelerinin merkezine oturdu.

Hansi Flick, Rayo Vallecano maçı öncesindeki basın toplantısında Deco'nun kadroyu tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü kabul etmişti.

O dönemde tüm gözler özellikle savunma hattına çevrilmişti; bu, "Julián ya da hiç kimse" sloganının ortaya atılmasından bir hafta sonra gelmişti, ancak sportif direktör Brezilyalı forveti kadroya katan hızlı bir transferi tamamlayarak herkesi şaşırttı.

Solak bir stoperin gelişi, yaz boyunca Barcelona içinde tartışma yaratan en öne çıkan konulardan biriydi.

Birkaç ay önce bu mevkiye bir oyuncu transfer etmek, mevcut sezona hazırlık kapsamında ana önceliklerden biri gibi görünüyordu; hatta Barcelona'ya son derece yakın gibi görünen bir isim vardı, Alessandro Bastoni, ancak sportif yönetimin yol haritası sonunda başka bir yön aldı.

Bu durum özellikle Flick'in tutumundan kaynaklandı; zira Alman teknik direktör, bu mevkide Gerard Martín'in sunduğu niteliklere tamamen güveniyor, ayrıca Bastoni'nin Barcelona'nın oyun tarzına, özellikle de ileri bir savunma hattıyla oynamanın gereklilikleri göz önüne alındığında, ne kadar uyum sağlayacağına dair kuşkular bulunuyordu.

Bu senaryoya, Álvaro Cortés'in oluşturduğu bir başka unsur da ekleniyor; zira Barcelona akademisinin oyuncusu sezon hazırlık dönemine ilk takımla başlamış ve Flick'in kadrosunda kalabilecek gibi görünmüştü, ancak birkaç gün önce ayrılmayı tercih etti.

Kararının arkasında iki temel neden vardı; bunların ilki fazla fırsat bulamayacağına inanması, ikincisi ise kulübün transfer döneminde solak bir stoperle anlaşmak için harekete geçtiğini fark etmesiydi.

Geleceğe yönelik bir proje

Solak bir stoper arayışı artık daha yoğun bir aşamaya giriyor; tüm göstergeler Barcelona'nın umut vaat eden potansiyele sahip bir oyuncu, yani geleceğe yönelik bir projeye dönüşebilecek genç bir stoper aradığına işaret ediyor.

İlk takım cephesinde ise 18 yaşındaki Hollandalı Rood Nijstad, kulübün en beğendiği oyuncuların başında geliyor.

Ayrıca Deco'nun, tıpkı son saatlerde Gabriel Jesus'u transfer ederek yaptığı gibi, herkesi bir kez daha şaşırtması ve medyada henüz ortaya çıkmamış sürpriz bir transfer üzerinde çalışıyor olması da göz ardı edilemez.

Nijstad, iri bir fiziksel yapıya sahip solak bir stoper olmasıyla öne çıkıyor; boyu 1,95 metre olan oyuncu, Twente'nin ilk takımında hızla boy göstermeyi başardı.

Oyuncu, henüz kariyerinin çok erken bir aşamasında olmasına rağmen, oynama ve arkadan atak kurma yeteneğine sahip modern bir stoper projesi olarak dikkat çekiyor.

Özellikleri itibarıyla oyun tarzı stoper Dean Huijsen'e benziyor; ayrıca birçok kez Barcelona'da oynama arzusunu dile getirerek Pau Cubarsí'nin yanında oynamak istediğini kabul etti.



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