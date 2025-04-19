Kim Min-Jae'ye ikisi birincisi sınıf olan üç takımdan teklif

Güney Koreli savunmacıya Serie A ve Premier Lig'den yoğun ilgi var.

Juventus'un, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Sky Sport DE'den Florian Plettenberg'in haberine göre, Kim Min-jae için uygun bir teklif gelmesi halinde Bayern Münih satışa onay verebilir.

Bununla birlikte yalnızca Juventus değil; Chelsea ve Newcastle gibi Premier Lig ekipleri de 27 yaşındaki Güney Koreli stoperin peşinde. Oyuncunun durumu Avrupa’nın üst düzey kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Kim Min-jae, Serie A'da geçirdiği tek sezonda büyük bir etki yarattı. Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli'nin 2022-23 sezonunda tam 33 yıl sonra kazandığı Scudetto'da başrol oynayan isimlerden biri oldu. Bu performansı ona, 2023 yazında Bayern Münih'e 50 milyon euro karşılığında transferin kapısını açtı.

Yazın Bayern'den ayrılması bekleniyor

Ancak Bayern kariyeri, Napoli günlerindeki gibi parlak ilerlemedi. Bu nedenle oyuncunun yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Inter'in Kim’i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddiaları da bu söylentileri güçlendirmişti.

Juventus'un savunmayı güçlendirmek adına Kim Min-jae hamlesi yapmaya hazırlandığı ve kulüp yönetiminin bu transfer için oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Öte yandan, Premier Lig'in güçlü kulüplerinin rekabeti bu transferde belirleyici olacak.

Kim Min-jae, bu sezon Bayern formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar mücadele etti. Ancak Alman ekibiyle yollarını ayırması artık güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.