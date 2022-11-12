Kim Min-Jae Udinese maçındaki performansından sonra Napoli taraftarlarından özür diledi

Güney Koreli stoper Udinese karşısındaki kötü performansı sonrasında taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Serie A'da lider Napoli İtalya'nın katılamadığı Dünya Kupası arasına 3-2'lik Udinese galibiyetiyle girerken, Kim Min-Jae karşılaşmada yaptığı hatadan dolayı Napoli taraftarlarından özür diledi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer olan Güney Koreli stoperin bu davranışı taraftarlar tarafından büyük bir takdir ve sempatiyle karşılandı.

Kim Min-Jae ne söyledi?

"Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza en derin özürlerimi ifade etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım sayesinde bu maçı kazanabildik. Hatalar beni sadece daha güçlü bir oyuncuya dönüştürecek. Bir dahaki sefere takımım için daha iyi oynayacağım"

Kim Min-Jae'nin bu açıklamasının ardından DAZN'a konuşan Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yıldız oyuncunun takıma katıldığı günden bu yana ilk defa hata yaptığını belirtirken, "Bu sayede onun da bir insan olduğunu anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Kim Min-Jae'nin açıklamasının ardından çok sayıda Napoli taraftarı ve Napoli oyuncusu bu durumun özür dilemeyi gerektirecek bir durum olmadığı görüşünde birleşirken, bu görüş Instagram yorumlarında da paylaşıldı.

Kim Min-Jae sezonun şu ana kadar olan bölümünde kusursuza yakın bir performans sergilerken, takımının hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilk sırada yer almasında büyük rol oynamıştı.