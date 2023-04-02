Kim Min-jae transfer yarışı kızışıyor! Liverpool ve PSG, Napoli yıldızı için devreye girdi

İdil Erin Tetik
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Kim min-jae Napoli 2022-23Getty
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Liverpool ve PSG, Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae için transfer yarışına girerken Güney Koreli oyuncunun gönlünde bir takım var.

  • Kim Min-jae, Napoli'den ayrılabilir
  • PSG, başarılı stoperi transfer etmek istiyor
  • Ancak onun gönlü başkasından yana

NE OLDU? Napoli'ye bu sezon Khvicha Kvaratskhelia ile Victor Osimhen ikisili öncülük ediyor olabilir ancak en az onlar kadar etkileyici performans sergileyen bir isim var: Kim Min-jae. Bu etkileyici performansıyla Güney Koreli oyuncu, Liverpool ile PSG'nin transfer listesine girdi.

BÜYÜK RESİM: Footmercato'nun haberine göre, Kim Min-jae, teklifin sunulması halinde Liverpool'a imza atarak Anfield'da oynamak istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Kim min-jae - Mohamed Salah Liverpool vs. Napoli 2022-23GettyJurgen Klopp Liverpool 2022-23GettyChristophe Galtier PSGGetty

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