- Kim Min-jae, Napoli'den ayrılabilir
- PSG, başarılı stoperi transfer etmek istiyor
- Ancak onun gönlü başkasından yana
NE OLDU? Napoli'ye bu sezon Khvicha Kvaratskhelia ile Victor Osimhen ikisili öncülük ediyor olabilir ancak en az onlar kadar etkileyici performans sergileyen bir isim var: Kim Min-jae. Bu etkileyici performansıyla Güney Koreli oyuncu, Liverpool ile PSG'nin transfer listesine girdi.
BÜYÜK RESİM: Footmercato'nun haberine göre, Kim Min-jae, teklifin sunulması halinde Liverpool'a imza atarak Anfield'da oynamak istiyor.
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