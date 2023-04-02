Liverpool ve PSG, Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae için transfer yarışına girerken Güney Koreli oyuncunun gönlünde bir takım var.

Kim Min-jae, Napoli'den ayrılabilir

PSG, başarılı stoperi transfer etmek istiyor

Ancak onun gönlü başkasından yana

NE OLDU? Napoli'ye bu sezon Khvicha Kvaratskhelia ile Victor Osimhen ikisili öncülük ediyor olabilir ancak en az onlar kadar etkileyici performans sergileyen bir isim var: Kim Min-jae. Bu etkileyici performansıyla Güney Koreli oyuncu, Liverpool ile PSG'nin transfer listesine girdi.

BÜYÜK RESİM: Footmercato'nun haberine göre, Kim Min-jae, teklifin sunulması halinde Liverpool'a imza atarak Anfield'da oynamak istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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