Napoli'nin avukatı Mattia Grassani performansıyla göz dolduran Güney Koreli yıldızın kontratına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Napoli'de sergilediği performansla son dönemde Avrupa'nın en popüler stoperlerinden biri olan Kim Min-Jae İtalyan Futbolcular Birliği tarafından ayın oyuncusu seçilirken, Güney Koreli yıldızın geleceğine ilişkin açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Napoli'nin avukatı Mattia Grassani ise Radio Kiss Kiss Napoli'ye verdiği demeçte söylentilere açıklık getirdi.

İtalyan basınında Napoli'nin Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro serbest kalma bedeli ödediği ve oyuncunun Napoli ile yaptığı kontratta 45-50 milyon euro arasında bir serbest kalma bedelinin olduğu belirtilirken, oyuncuya şimdiden ilgi gösteren Manchester United ve Tottenham gibi devler Napoli'nin maçlarını yakından takip ediyor.

15 gün için geçerli olacak

Kim Min-Jae'nin bir sonraki adresinin Premier Lig olacağı söylentilerini değerlendiren Grassani, serbest kalma bedelinin kış transfer döneminde değil yaz transfer döneminde aktif hale geleceğini belirtirken, bu bedelin sadece 15 gün için aktif olacağı ve 15 günde serbest kalma bedelini yatıramayan takımların Napoli ile pazarlığa oturmak zorunda olduğunu belirtti.

Geçen hafta FourFour Two tarafından dünyanın en iyi 10 defans oyuncusundan biri olarak gösterilen Kim Min-Jae, takımının 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı Sassuolo karşılaşmasını 109 başarılı pasla tamamlamış ve bu sezon Serie A'da bir maçta en fazla isabetli pas yapan oyuncu rekorunu ele geçirerek, önemli bir başarıya imza atmıştı.