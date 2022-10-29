Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve burada sergilediği performansla takımının hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer almasında önemli rol oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, İtalyan ekibini sevdiğini ve burada uzun süre forma giymek istediğini söyledi. La Repubblica gazetesine konuşan Kim, şehre kısa sürede alıştığını söyledi.

"Burada kökenlerimi yeniden keşfediyorum. Napoli'de deniz olduğu için buraya alışmam kolay oldu. Ben bir deniz insanıyım ve fırsat buldukça şehri tanımaya çalışıyorum. Napoli'deki trafik beni rahatsız etmiyor çünkü Seul'deki trafik hakkında hiçbir fikriniz yok.

Napoli'yi seviyorum ve uzun süre boyunca bu formayı giymek istiyorum. Şu ana kadar İtalyanca sadece birkaç kelime öğrendim. Bunlar genelde taktiksel kelimelerdi.

Tarih yazmak kendi elimizde. Şampiyonluğu istiyoruz ve bu şekilde devam edebilirsek bunu başarabiliriz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz ama öncelikli dileğim Juventus'u yenmek. Taraftarlarımız bu maçı çok önemsiyor ve onlar için oynayıp, Juventus'u yenmek istiyoruz"