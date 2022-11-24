Kim Min-Jae: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum

Güney Koreli stoper takımının Uruguayla oynadığı maç sonrasında sarı-lacivertli takımdaki günlerini özlediğini açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında Güney Amerika temsilcisi Uruguay ile 0-0 berabere kalan Güney Kore'nin yıldızı Kim Min-Jae maçın ardından yaptığı açıklamada eski takımı Fenerbahçe'yi özlediğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan başarılı oyuncu, Türkiye'nin Avrupa'da oynadığı ilk ülke olması açısından kendisi için her zaman özel bir anlam ifade edeceğini söyledi.

Kim Min-Jae ne söyledi?

"Türkiye çok iyi oyuncular var ve Türk futbolu iyi bir durumda. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde çok iyi arkadaşlıklar edindim ve hala görüşmeye devam ediyorum. Türkiye Avrupa'da top koşturduğum ilk ülkeydi ve adaptasyonum için önemli bir yer tuttu. Açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'de geçirdiğim günleri özlüyorum. Çok özlediğim bir takım ve çok özlediğim bir dönem"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A takımlarından Napoli'ye transfer olan 26 yaşındaki stoper bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıktı.

Napoli'nin hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde lider olmasında büyük pay sahibi olan oyuncunun yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.