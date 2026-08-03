Kim kastediliyor? Vinicius ve Diomande'nin ajansından öfkeli açıklama

Brezilyalı Vinicius Junior ve Fildişi Sahilili Yan Diomande'nin menajerlik işlerini yürüten "Roc Nation Sports International" ajansı, oyuncularından biri hakkında ortalıkta dolaşan ve "yalan bilgiler" olarak nitelendirdiği söylemlere saldırdığı resmi bir açıklama yayımladı; ancak söz konusu oyuncunun kimliğini belirtmemesi birçok spekülasyonun önünü açtı.

Ajans başkanı Michael Yormark açıklamasında şöyle dedi: "Profesyonellikten uzak ve bilgisiz medya organları, dikkat çekmek amacıyla yalan ve zararlı bilgiler yaydığında elimiz kolumuz bağlı duramayız."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum kabul edilemez, özellikle de oyuncularımızı hiçbir temele dayanmadan kişisel olarak hedef aldığında; bu rahatsız edici, zararlı ve karalamaya varan bir durumdur."

Açıklamalarını, "Medya ve gazetecilerin daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" diyerek noktaladı.

Açıklama, kastedilenin Real Madrid ile sözleşme yenileme müzakerelerinin tıkanması üzerine son dönemde ismi Arsenal'e transfer olmakla anılan Vinicius Junior mu, yoksa kraliyet kulübüne olası transferinde birçok oyuncu menajerlik ajansı arasındaki anlaşmazlığa dayanan karmaşık bir hukuki krizin gölgesinde bulunan Yan Diomande mi olduğunu netleştirmedi.

Bazı basın haberleri, Vinicius'u yaz transfer döneminde Arsenal'e geçme ihtimaliyle ilişkilendirmişti; Londra kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta ise bu konuda yorum yapmayı reddederek yalnızca takımına ait olmayan oyuncular hakkında konuşmayacağını söylemekle yetindi.

Buna karşılık İspanyol "Marca" gazetesi geçtiğimiz günlerde, Yan Diomande'nin menajerlik ajansları arasında Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"ya kadar ulaşan bir hukuki anlaşmazlık bulunduğunu ortaya koydu; bu durum, İspanyol kulübünün oyuncuyu kadrosuna katma isteği devam etse de olası transfer müzakerelerini karmaşık hale getirdi.

Açıklamada herhangi bir isme değinilmemesine rağmen, konuyu saran belirsizlik İngiliz medyasını bunun Vinicius'un geleceğine dair söylentilere bir yanıt olarak geldiği görüşüne yöneltti; kimileri ise, özellikle son günlerde transfer dosyasına eşlik eden büyük tartışma göz önüne alındığında, kastedilenin Diomande'ye ilişkin haberler olabileceğini de göz ardı etmedi.

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