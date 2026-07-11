Kim gol atacak? PSV’de eski yıldız adayı çıkmaza girmiş durumda

Isaac Babadi’nin geleceği konusunda hâlâ netlik yok. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu artık PSV’nin A takım kadrosunda yer almıyor ve Eindhovens Dagblad gazetesine göre takımdan ayrılabilir.

PSV, bir dizi önemli ismin ayrılmasını hesaba katarken, aynı zamanda kadroda fazlalık olan birkaç oyuncuyu da elden çıkarmak istiyor.

Joël Drommel, Adamo Nagalo ve Babadi gibi isimler artık Peter Bosz’un planlarında yer almıyor.

Kulüp gözlemcisi Rik Elfrink daha önce Babadi’nin ilgi konusunda hiçbir şikayeti olmadığını belirtmişti. “Avusturya ve İsviçre’de Avrupa hedefleri olan kulüpler somut ilgi gösterirken, Hollanda takımları da onu takip ediyor.”

“Temmuz ayı içinde Babadi muhtemelen bir karar verecek ve PSV de bu konuda iş açısından işbirliği yapmaya hazır,” diye yazdı gazeteci.

Babadi, PSV 1'in hazırlık maçlarına zaten katılmıyor. Nijmegen'li eski üst düzey yetenek, 2028 ortasına kadar sözleşmeli ve Transfermarkt'a göre değeri sadece 1,5 milyon avro.

Babadi, PSV’nin A takımında toplam 35 resmi maça çıkacak. Bu maçlarda üç gol attı ve bir asist yaptı.