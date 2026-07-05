"Kibirli ve kendini beğenmiş"... Paraguay gazetelerinde Mbappé'ye sert eleştiriler

Paraguay’daki bazı medya kuruluşları, dün Cumartesi günü ABD’nin Philadelphia kentinde oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa’nın Paraguay’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından, Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’nin davranışını eleştirdi. Bu kuruluşlar, “Les Bleus”un forvetinin maç sırasında ve maçın bitiş düdüğünden sonra sportmenlik dışı davranışlar sergilediğini öne sürdü, Fransız “RMC” kanalının aktardığına göre.

"Başlar Yukarıda" başlığıyla Ultima Hora gazetesi, turnuvadan elenmesine rağmen Paraguay milli takımının performansını övdü ve takımın ilk yarıda Fransa’ya büyük bir taktiksel disiplin dayattığını vurguladı.

Gazete, “Mağlubiyete rağmen, Paraguaylı oyuncular Fransız milli takımına büyük zorluklar yaşattı” diye ekledi.

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Buna karşılık gazete, Mbappé’ye sert eleştiriler yöneltti ve onun Paraguaylı oyuncularla birkaç kez sözlü atışmaya girdiğine dikkat çekti.

Ayrıca, savunma oyuncusu Junior Alonso ile yaşadığı sözlü atışmaya da değinen gazete, Alonso’nun Mbappé’ye hakaret ettiğini, Fransız oyuncunun ise gazetenin “tipik bir Güney Amerika hakareti” olarak nitelendirdiği bir yanıtı iki kez tekrarladığını belirtti.

Ultima Hora, Mbappé’yi “kötü bir galip” olarak nitelendirerek, maçtan sonra Paraguaylı kaleci Orlando Gil ile tokalaşmayı reddettiğini belirtti.

Gazete, “Fransız forvet, vatandaşımızı görmezden geldi ve onun önünde galibiyeti kutladı” diye ekledi ve “Mbappé’nin maç boyunca kibirli ve küstah bir tavır sergilediğini” vurguladı.

“Mücadeleci bir kişilik”

ABC Color gazetesi ise Mbappé’ye karşı daha ılımlı bir tutum sergiledi ve Paraguay milli takımının performansını övmeyi tercih etti. Gazete, takımın “son ana kadar mücadele ettiğini, her topta elinden gelenin en iyisini yaptığını ve Dünya Kupası’nda en güçlü takımlarla rekabet etmesini sağlayan karakterini bir kez daha sergilediğini” belirtti.

La Nación gazetesi ise, Paraguay’ın sağlam savunması nedeniyle Fransız milli takımının İsveç’le oynadığı önceki maçtaki performansını sergileyemediğini belirtti.

Gazete şöyle yazdı: “Didier Deschamps’ın takımı, mücadeleci ve sıkı bir Paraguay savunması karşısında o performansı tekrarlayamadı.”

Gazete, antrenör Gustavo Álvaro’nun oyuncularının “fiziksel üstünlüklerini dayatmaya çalışan Fransızlara Güney Amerika futbolunun sertliğini hissettirdiğini” de ekledi.