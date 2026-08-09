Khedira, Real Madrid'i şaşırttı

Sami Khedira, antrenörlük dünyasına ilk kez adım atmasına rağmen, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in teknik ekibinde hızla kendi izini bırakmaya başladı.

"AS" gazetesine göre Khedira, Mourinho'nun özel yardımcısı olarak yeni görevine hızla uyum sağladı ve güçlü varlığı, iletişim ile liderlik kabiliyeti sayesinde Valdebebas'ta takımın çevresindekilerin övgüsünü kazandı.

Khedira'nın etkisine dair net işaretler, Real Madrid'in Avusturya'da Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçında ortaya çıktı; ısınma sürecinin büyük bir bölümünü kendisi üstlendi, oyuncuları organize etti ve maç öncesi gereken heyecan seviyesini belirledi.

Real Madrid soyunma odasına yakın kaynaklar aynı gazeteye şunları söyledi: "Sami farklı bir insana benziyor." Takımda oyuncuyken "güçlü bir sesti, insanlar onu dinlerdi, ama ışıklardan uzak durmayı tercih ederdi." Şimdi ise çok daha açık bir şekilde çalışıyor. Çok daha etkili bir lider olarak geri döndü."

Kaynak sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar onu dinliyor. Klagenfurt'taki ısınma sırasında, Khedira onlara belirli talimatlar verdiğinde Güler ve Camavinga bunu yaptı."

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Khedira, futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumculuğuna yönelmiş ve 2021 Avrupa Uluslar Şampiyonası sırasında "ESPN" ağıyla bu alanda görev almıştı. Ayrıca 2022'de, liderlik ve antrenörlük odaklı, eski milli oyuncular için düzenlenen Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" yönetici yüksek lisans programını tamamlamıştı.

Real Madrid'in onu geri getirmesinin nedeni bu değil, ancak gerektiğinde medyayla ilişkilerde Mourinho'nun yerini alabilir; tıpkı Portekizli teknik direktörün Madrid'deki önceki döneminde Aitor Karanka'nın yaptığı gibi.

Mourinho'nun Khedira'yı seçmesi, onun yeteneklerini ve kişiliğini önceden tanımasına dayanıyor; aynı raporda Portekizli teknik direktörün, Khedira'nın analitik yeteneklerine ve lider kişiliğine ikna olduğu, eski oyuncusunu teknik ekibine katılmaya ikna etmek için ona bizzat kendisinin ulaştığı belirtiliyor. Eski Alman orta saha oyuncusu ise buna anında yanıt verdi.

AS haberine şöyle devam etti: "Khedira, gerektiğinde medyayla ilişkilerde Mourinho'nun yerini alabilir; tıpkı Portekizli teknik direktörün Madrid'deki önceki döneminde Aitor Karanka'nın yaptığı gibi."

Khedira, Real Madrid'de birlikte bulundukları dönemde daha önce Mourinho yönetiminde çalışmıştı ve Portekizli teknik direktörün ilk döneminde güvenini kazanan orta saha oyuncularından biriydi.

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