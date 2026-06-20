Khedira’nın Real Madrid’e dönüşüyle ilgili ilk yorumu

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid’e beklenen dönüşü öncesinde teknik ekibine eski Alman milli futbolcu Sami Khedira’yı dahil etti. Bu hamle, ikilinin İspanya’nın başkentinde birlikte geçirdiği başarı dolu dönemin anılarını yeniden canlandırıyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Khedira'nın Real Madrid'in teknik kadrosuna katılması konusunda anlaşmaya varıldı, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı; bu durum, eski futbolcunun transfer hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçınmasına neden oldu.

Gazete, 2026 Dünya Kupası sırasında Alman milli takımının resmi merkezi olan New York’taki Alman Futbol Federasyonu (DFB) genel merkezinde Khedira ile görüştüğünde, oyuncu sadece tek bir anlamlı cümle söylemekle yetindi: “Hala Madrid. Hala Madrid, her zaman,” diyerek Real Madrid ile sözleşme imzalama olasılığına açıkça işaret etti.

Bu transfer gerçekleşirse, Khedira için Real Madrid’deki ikinci dönemi olacak. İlk dönemi, 2010 yazından — Mourinho’nun Bernabéu’daki ilk sezonu — 2015’e kadar — Carlo Ancelotti’nin son sezonu — uzanan parlak bir kariyerdi.

Bu süre zarfında Khedira, Kraliyet Kulübü'nün tarihinde belirgin bir iz bıraktı. 2014 yılında Lizbon'da Atlético Madrid karşısında oynanan "La Décima" (kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. şampiyonluğu) finalinde ilk 11'de yer aldı ve Real Madrid'in on yıldan fazla süredir beklenen tarihi zaferine katkıda bulundu.

Khedira’nın bu kez teknik kadro üyesi olarak Real Madrid’e geri dönüşü, futbolu bıraktıktan sonraki kariyerinde mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor; özellikle de Bernabéu’daki ilk yıllarında gelişiminde büyük rol oynayan Mourinho ile sağlam bir ilişkisi olması nedeniyle.

Real Madrid’in, milli takımların Dünya Kupası’ndaki mücadeleleri sona erdikten sonra önümüzdeki günlerde Mourinho liderliğindeki yeni teknik kadroyu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Teknik kadroda, Portekizli teknik direktöre yakın diğer isimlerin de yer alması muhtemel.