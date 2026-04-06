خاص لكووورة.. ما حقيقة استغناء الاتحاد عن يوسف النصيري؟

Kooora, takımın forveti Yusuf En-Nesyri ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun gelecek yaz transfer döneminde sözleşmeyi feshetmeyi planladığı yönünde dolaşan haberlerin gerçeğini ortaya çıkardı.

Suudi “Okaz” gazetesi, performansındaki düşüş nedeniyle Al-Ittihad’ın gelecek yaz Faslı forvetle yollarını ayırma eğiliminde olduğunu ve yönetimin şimdiden alternatif bir oyuncu aramaya başladığını yazdı.

28 yaşındaki En-Nesyri, Fransız Karim Benzema’nın ezeli rakip Al-Hilal’e gidişini telafi etmek amacıyla, geçtiğimiz kış transfer döneminde Türk ekibi Fenerbahçe’den Al-Ittihad kadrosuna katılmıştı.

En-Nesyri, Al-Ittihad ile tüm kulvarlarda 10 maça çıktı; bu süreçte 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

"Doğru değil"

En-Nesyri’ye yakın bir kaynak, bugün Pazartesi günü Kooora’ya özel açıklamasında, “Bu sözlerin hiçbir aslı yok” dedi.

Kaynak, “En-Nesyri Al-Ittihad için çok önemli bir oyuncu; takımın ilk 11’inde yer alıyor ve şu ana kadar iyi bir seviye ortaya koyuyor. Sözleşmesi de kulüple devam ediyor” diye ekledi.

En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile sözleşmesi Haziran 2028’e kadar sürüyor.

Kaynak, “Al-Ittihad takımı özellikle yerel düzeyde Roshn Profesyonel Ligi ve Kral Kupası’nda performans düşüşü yaşıyor; bu yüzden takımın diğer oyuncularının geleceği hakkında da söylentiler var” diye konuştu.

Devamında, “En-Nesyri, Dünya Kupası’nda, Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa Ligi’nde ve Afrika Uluslar Kupası’nda gol atmış az sayıdaki oyunculardan biri olduğu için büyük bir popülerliğe sahip. Bu nedenle Suudi gazetelerinden çıkan herhangi bir söylenti, yabancı medya tarafından geniş çapta ele alınıyor” ifadelerini kullandı.

Al-Ittihad yönetiminin oyuncunun geleceği konusunda En-Nesyri ya da menajeriyle iletişime geçip geçmediği sorulduğunda kaynak, “Hayır, şu anda bir iletişim yok. Yönetim, takımda bulunduğu ilk günden itibaren oyuncuya gerekli desteği verdi” yanıtını verdi.

Al-Ittihad büyük bir düşüş dönemi yaşıyor; yerel düzeyde sezonu kupasız kapatacağı kesinleşti. “El-Amid” ise sezonunu kurtarmak için Asya Elitler Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.

Kaplanlar takımı, 27 haftanın ardından 45 puanla Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve lider En-Nasr’ın 25 puan gerisinde bulunuyor.

Ayrıca takım, Kral Kupası’na yarı final turunda Al-Khulood’a elenerek veda etti.

En-Nesiri’nin takım arkadaşları, Asya Elitler Ligi son 16 turunda önümüzdeki pazartesi BAE ekibi Al Wahda ile karşılaşmaya hazırlanıyor.