KFC, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar üzerinden Cristiano Ronaldo ile alay etti

Portekizli süperstar turnuvaya damga vurmayı isterken dalga konusu oldu.

NE OLDU? Pazartesi günü çıkan haberlerde Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a rekor kıran bir transferle geçiş yapacağı yazıldı.

Dünya genelinde büyük bir yankı uyandıran bu söylentilerin ardından KFC, Ronaldo'nun 2021 yılının temmuz ayında Al Nassr'a katılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vinent Aboubakar'a iyi bir destek sağlayacağı konusunda süperstarla alay etti.

Bunun üzerine Ronaldo'nun, Aboubakar'ın yedeği olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Portekiz için Dünya Kupası'nda yalnızca tek bir gol kaydederken Kamerunlu yıldız son 16 turuna katılmayı son anda kaçırdı.

Aboubakar, iki gol attı ve bir asist yaptı. Turnuvaya veda ettiği sırada, formasını çıkardığı için kırmızı kart gördü.

30 yaşındaki oyuncu, Brezilya karşısında harika bir kafa vuruşu yaparken iyi performansıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Ve böyle KFC, Aboubakar üzerinden Cristiano Ronaldo'yla dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Decent back up to Aboubakar tbf https://t.co/2ggR9eV76K — KFC UK (@KFC_UKI) December 5, 2022

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Katar'daki üstün performansına rağmen Aboubakar evine dönerken Ronaldo ise salı günü Fas ile İspanya arasında oynanacak maçın kazananıyla karşılaşmayı dört gözle bekleyecek.

Tabii ki çeyrek finalde yer almak istiyorlarsa son 16 turundaki rakipleri İsviçre'yi yenmeleri gerekiyor.