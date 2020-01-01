Beşiktaş

Kevin-Prince Boateng ilk maçında golle buluştu

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Beşiktaş'ın yeni transferi, siyah beyazlı formayla çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Siyah beyazlı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna girdi.

Ganalı oyuncu karşılaşmanın 70. dakikasında Gökhan Gönül pasını şık bir vuruşla ağlara göndererek Beşiktaş adına farkı 2'ye çıkardı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.

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    Böylelikle Kevin-Prince Boateng, siyah beyazlı takımla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı.

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