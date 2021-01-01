Kevin Kampl: Julian Nagelsmann eşsiz bir teknik direktör

Leipzig'in Sloven yıldızı, dünya futbolunda gelecek yıllara damga vurması beklenen teknik direktörünü övdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elendikten sonra Bundesliga'daki zirve yarışına odaklanan Leipzig'de Sloven futbolcu Kevin Kampl, genç yaşına rağmen Avrupa'nın en önemli futbol adamlarından biri olmayı başaran teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı övdü.

UEFA tarafından geçtiğimiz sezonun en iyi üçüncü teknik direktörü olarak gösterilen Nagelsmann'dan sadece üç yaş küçük olan Kampl, genç teknik adamın Lepzig'den ayrıldıktan sonra da büyük başarılar yakalacağına ve parlak bir geleceğe sahip olacağını söyledi.

Kevin Kampl neler söyledi?

Goal'e verdiği demeçte Nagelsmann'a futbola büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirten Kampl, daha önce böyle bir teknik adamla çalışmadığını söyledi.

"Onun yaşında bu kadar fazla bilgiye sahip bir teknik direktör daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten inanılmaz. Bence Nagelsmann'da dünyada sadece bir tane bulunan eşsiz bir teknik direktör.

"Ona baktığınızda sanki 20 yıldır bu işi yaptığını düşünüyorsunuz. Takımı maçlara nasıl hazırlaması gerektiğini biliyor ve her zaman çok iyi planlara sahip.

"Leipzig'in Nagelsmann için son durak olmayacağı çok açık. Muhteşem bir kariyer onu bekliyor"

İstikrarlı yükseliş

Teknik direktörlüğe 2015-2016 sezonunda Hoffenheim'da başlayan Julian Nagelsmann, Bundesliga'daki ilk tam sezonunu 2016-2017 sezonunda geçirmişti.

Görev yaptığı dört tam sezonun üçünde ligi ilk üç içerisinde tamamlayan Nagelsmann'ın bu süreçte Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerden teklif almasına rağmen kontratlarını sonlandırıp ayrılmak istememesi nedeniyle bu teklifleri geri çevirdiği öne sürülmüştü.