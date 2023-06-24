Manchester City yıldızları Kevin De Bruyne ve Nathan Ake, kaptanları İlkay Gündoğan ile Barcelona transferi öncesi tatile çıktı.

İlkay Gündoğan takım arkadaşlarıyla tatilde

Barcelona'ya transferi için gün sayıyor

Yedi yılın ardından Premier Lig'e veda edecek

NE OLDU? Bu sezon Manchester City ile üç kupanın sahibi olan İlkay Gündoğan, yaz aylarında Barcelona'ya katılacak. Kevin De Bruyne ve Nathan Ake, Manchester City kaptanıyla tatilde buluştu. Bunun İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferinden önce bir veda olduğu söyleniyor.

Instagram | kevindebruyne

İLKAY GÜNDOĞAN NE ZAMAN TRANSFER OLACAK? Marca'da yer alan habere göre, İlkay Gündoğan ve Barcelona cephesi transfer için anlaşmaya vardı. Artık transferde herhangi bir pürüz kalmadı ve oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. İlkay Gündoğan'ın 28 Haziran Çarşamba günü taraftarlara duyurulacağı ve transferin resmiyete kavuşacağı da söyleniyor.