Kevin de Bruyne, Bruno Fernandes ile Martin Odegaard arasından en sevdiği Premier Lig orta sahasını açıkladı.

De Bruyne favori orta saha oyuncusunu seçti

Fernandes, Odegaard ve Maddison arasından seçim yaptı

İstikrar ve deneyimi göz önüne aldı

NE OLDU? Manchester City'nin orta sahası Kevin de Bruyne, Burnley'ye karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin 23. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Belçikalı oyuncu, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncusunu belirledi.

NE SÖYLENDİ? Bruno Fernandes, Martin Odegaard ve James Maddison'ı performanslarına göre sıralaması istenen Kevin de Bruyne, Sky Sports'a şunları söyledi: "Genel olarak Bruno Fernandes'in bir yaratıcı makinesi olduğunu düşünüyorum. Odegaard çok yaratıcı ama biraz kontrollü. Maddison da gerçekten yaratıcı ama onu büyük bir takımda daha fazla izlemem gerekiyor. Fernandes çok uzun süredir istikrarlı. Odegaard geçen sezon muhteşemdi ama daha genç ve bu da bir fark yaratıyor."

BÜYÜK RESİM: Kevin de Bruyne'nin tercihi Bruno Fernandes olsa da Portekizli orta saha bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'deki ilk iki maçında henüz gol ve asist bulamadı. Arsenal ile üç maça çıkan Odegaard'ın bu sezon bir golü, Maddison'un ise Tottenham formasıyla iki maçta iki asisti var.

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SIRADA NE VAR? Manchester United, Cumartesi günü Nottingham Forest'a karşı mücadele verecek. Aynı gün Arsenal, Fulham'ı konuk ederken Manchester City, Pazar günü Sheffield United deplasmanına çıkacak.