Keuken Kampioen Divisie'de Mats Seuntjens'e yürek ısıtan saygı duruşu

Rat Verlegh Stadı cuma akşamı duyguların odağındaydı. NAC Breda, Eerste Divisie'de VVV-Venlo'ya 0-2 kaybetti ancak asıl olarak Bob Maaskant için yapılan etkileyici anma ile Mats Seuntjens ve kız arkadaşı Elba’ya yönelik yürek ısıtan saygı duruşu derin iz bıraktı. Başka bir maçta ise Jean-Paul N'Djoli, Heracles Almelo formasıyla yine geceye damga vurdu: yıldız transfer, FC Den Bosch karşısında 3-2 kazanılan maçta iki gol attı ve iki haftanın ardından dört golle Eerste Divisie'nin tek gol kralı oldu.

NAC Breda - VVV Venlo 0-2

Rat Verlegh Stadı’ndaki ilk iç saha maçı öncesinde, hayatını kaybeden eski NAC teknik direktörü Bob Maaskant, bir dakikalık saygı duruşuyla etkileyici bir şekilde anıldı.

Edhy Zuliani, daha dördüncü dakikada kenardan içeri kat edip topu uzak köşeye filelere göndererek skoru açtı. Devre arasından kısa süre sonra VVV'li orta saha oyuncusu bir kez daha sahneye çıktı. Lars de Blok soldan ceza alanına sarktı ve yaptığı ortada Zuliani’yi yakın mesafeden kolay 0-2'yi bulması için topla buluşturdu.

Maçın ardından NAC taraftarından, kısa süre önce yeni doğan kızlarını kaybeden Mats Seuntjens ve kız arkadaşı Elba’ya yürek ısıtan bir destek geldi. Taraftarlar, üzerinde "Cennet bir yıldız daha kazandı." yazan bir pankart açarken, çifte dakikalar boyunca sevgi dolu tezahüratlarda bulundu.

Heracles Almelo - FC Den Bosch 3-2

FC Den Bosch maça iyi başladı ancak Heracles zamanla oyunun kontrolünü ele aldı ve Jean-Paul N'Djoli, devre bitmeden hemen önce 1-0'ı yaptı. Kaleci Pepijn van de Merbel, yaptığı çeşitli kurtarışlar ve direğin yardımıyla takımını uzun süre ayakta tuttu. İkinci yarıda Sebastian Karlsson Grach, oyuna sonradan giren Sheddy Barglan’ın pasında 62. dakikada eşitliği sağladı.

N'Djoli, on iki dakika sonra yön değiştiren hafif bir ortayı kafayla tamamlayarak Heracles'i yeniden öne geçirdi. Karlsson Grach, maçın son bölümünde 2-2 ile FC Den Bosch'a bir puan kazandıracak gibi görünüyordu ancak Heracles yalnızca bir dakika sonra yeniden vurdu. Tristan van Gilst, 89. dakikada Den Bosch savunmasının talihsiz bir anından yararlandı ve Almelo ekibine 3-2'lik galibiyeti getirdi.





RKC Waalwijk - FC Dordrecht 2-2

Konuk ekip, Dario Sits ile erken öne geçti. Devre arasından kısa süre sonra ise Keyan Varela, kaleci Calvin Raatsie’nin ellerinin arasından kaçırdığı şutla eşitliği sağladı. Nicolás Rossi, 73. dakikada FC Dordrecht’i yeniden öne geçirdi; onun vuruşu oyuna sonradan giren Sven van der Plas’a çarparak yön değiştirdi. RKC daha sonra son bölüm için baskıyı artırdı ancak uzun süre yeniden eşitliği yakalayamayacak gibi görünüyordu. Uzatma dakikalarının ilk dakikasında ise debutan Haye van Gemert skoru 2-2’ye getirdi.

FC Eindhoven - MVV Maastricht 2-3

FC Eindhoven, Milan Hofland’ın kendi kalesine attığı golle çeyrek saat sonunda öne geçti. Stan van Dessel, ilk yarının sonlarına doğru penaltıdan eşitliği sağladı. Devre arasından kısa süre sonra Mika de Jonge, Guus Beaumont’un ortasını tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. MVV maçı kaybedecek gibi görünüyordu ancak 90. ve 90+3. dakikalardaki gollerle karşılaşmayı tamamen çevirdi. Limburg ekibinin gollerini Olivier Dumont ve Jaël Pawirodihardjo kaydetti: 2-3.

Almere City FC - Jong PSV 3-1

Almere City, PSV'nin rezerv takımı karşısındaki maça fazlasıyla iyi başladı: Flevoland ekibi iki dakika sonra Byron Burgering ile öne geçti. Ancak Jong PSV kalecisi Khadim Ngom da bu pozisyonda kusursuz değildi.

Ancak 1-0 uzun süre tabelada kalmadı çünkü Eindhoven ekibi, Fabio Kluit ile kısa süre içinde yeniden eşitliği buldu: 1-1. Rezerv ekip sahada üstünlüğü elinde bulundurdu ve daha fazla pozisyon üretti ancak yeniden öne geçen taraf Almere City oldu. Bu kez asisti yapan Burgering, golü atan ise Emmanuel Poku’ydu: 2-1. Uzatma dakikalarında Ferdy Druijf, isabetli bir kafa vuruşuyla heyecanlı geçen son bölüme noktayı koydu: 3-1.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 2-1

Roda JC için Helmond Sport karşısında alınan galibiyet, yeni sezonun ilk galibiyeti anlamına geliyordu. Ancak yarım saatlik bölümün ardından tablo böyle görünmüyordu çünkü Helmond ekibi, Koen Jansen’in kendi kalesine attığı golle Parkstad Limburg Stadı’nda 0-1 öne geçti.

Ev sahibi ekip, yediği golden beş dakika sonra dengeyi sağladı. Mitchel Paulissen’in kullandığı korneri Marco Tol kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1. İkinci yarının başlarında Lucas Beerten maçın skorunu belirledi. Arka direkte bir korneri tamamladı: 2-1.







