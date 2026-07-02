Kessie, Al-Ittihad’a transfer konusunda tutumunu belirledi

Eski Al-Ahli oyuncusu Fildişili Frank Kessié, “Al-Amid”in yeni sezonun başlamasından önce orta sahasını güçlendirme çabaları kapsamında, kendisini mevcut yaz transfer döneminde Al-Ittihad’a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilişkilendiren iddialara ilişkin tutumunu netleştirdi.

Al-Ahli, her iki tarafın da sözleşmeyi yenilememe kararı almasının ardından Kessie'nin takımdaki serüveninin sona erdiğini resmi olarak duyurmuştu. Oyuncu, en önemlisi Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok şampiyonluğa imza attığı üç sezonun ardından Cidde'den ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Fildişi Sahili milli oyuncunun adı Al-Ittihad’a transfer olacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Brezilyalı Fabinho’nun yerini doldurmak için kulüp yönetimine sunulan seçeneklerden biri olarak adı geçen oyuncunun transferi, kulüp yetkilileri tarafından olumlu karşılandı. Ayrıntıları takip edin

Ancak transferin kesinleşmesi, sezon başlamadan önce takımın nihai ihtiyaçlarını ve yabancı oyuncu kadrosunu belirleyecek olan yeni teknik direktörün kararına bağlı.

"Al Arabiya FM" radyosuna göre, Kessié, Suudi Arabistan içinden veya dışından gelen tüm teklifleri görüşmeyi ertelemeye karar verdi ve şu an için geleceği konusundan uzak durmayı tercih etti.

Radyo kanalı, Fildişi Sahili milli takımının orta saha oyuncusunun, 2026 Dünya Kupası finallerinde milli takımla olan görevini tamamladıktan sonra yaz tatilini sakin bir şekilde geçirmek istediğini, ancak dinlenme dönemi bittikten sonra teklifleri değerlendirmeye başlayacağını belirtti.

Bununla birlikte, Avrupa’ya dönüş hâlâ oyuncu için en olası seçenek olarak görünüyor; zira daha önce Al-Ahli’deki kariyerinin sona ermesinin ardından eski kıtada yeni bir deneyim yaşamak istediğini belirtmişti. Bu durum, Suudi Lig’de başka bir kulübün formasıyla devam etme olasılığını azaltabilir.

Önümüzdeki haftalarda durumun netleşmesi bekleniyor; ya Al-Ittihad, Kessie ile görüşmelerini tamamlayacak ya da oyuncu, şu ana kadar yeni durağı olarak en olası seçenek gibi görünen Avrupa sahalarına dönerek bir sonraki durağını belirleyecek.