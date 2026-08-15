Şu an itibarıyla Fildişi Sahilili yıldız Franck Kessié'nin, Juventus forması giymek ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin emrinde çalışmak yönündeki isteği netleştikten sonra sabretmekten başka çaresi kalmadı.

"Tuttosport" gazetesinin haberine göre, Kessié transferinin tamamlanması yalnızca oyuncuya bağlı değil; İtalyan kulübün yönetiminin orta sahada ona yer açabilmesiyle de bağlantılı.

Kessié ile Juventus arasındaki anlaşma tamamlanmaya yaklaştı; oyuncu, yıllık 4,5 milyon avro karşılığında 3 yıllık bir sözleşmenin yanı sıra büyük bir imza bonusu bekliyor.

Bu şartlar iki taraf arasında bir orta yolu temsil ediyor; ayrıca Kessié'nin Suudi Roshn Ligi'nde devam etmeye karar vermesi hâlinde elde edebileceği maddi gelirin de altında kalıyor.

Suudi Al Ahli'nin son günlerde Kessié'yi kadrosuna geri dönmeye ikna etme girişimlerine rağmen, Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu tavrını netleştirdi ve Juventus'a transfer olma konusunda büyük bir kararlılık gösterdi.

Serbest bir oyuncu olması nedeniyle Franck Kessié, transfer sezonu kapandıktan sonra bile Juventus'a katılıp lisansının çıkarılması imkânına sahip; fiziksel açıdan ise Kessié'nin hazırlığıyla ilgili herhangi bir endişe görünmüyor, zira raporlar durumunun son derece iyi olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık Juventus yönetimi, Franck Kessié'ye yer açmak amacıyla orta saha oyuncularının sayısını azaltmaya çalışıyor; Teun Koopmeiners, Fabio Miretti ve Arthur kulüpten ayrılmaya aday isimler arasında bulunuyor.

Böylece iki taraf arasındaki anlaşma neredeyse hazır hâle geldikten sonra engel artık Franck Kessié'nin ya da Juventus'un transferi tamamlama isteğiyle ilgili değil; geriye kalan adım, takım kadrosunun düzenlenmesi ve Fildişi Sahilili oyuncunun lisansı için gerekli alanın bulunmasından ibaret.

Mesele netleşene kadar Kessié, formunu korumak için bireysel antrenmanlarını sürdürecek ve kendisine bianconeri formasını giyme ve Spalletti'nin emrinde çalışmaya başlama fırsatını verecek olan Juventus'un hamlelerinin tamamlanmasını bekleyecek.