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Kesinleşti: Grealish, City'nin Premier Lig'deki rakibine transfer oldu

Transfers
J. Grealish
M.City
Everton
Premier Lig
İngiltere

Kendini yeniden mi keşfediyor?

Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, devam eden yaz transfer döneminde Premier Lig'deki başka bir kulübe transfer olmayı kabul etti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şunları yazdı: "Son dakika.. Jack Grealish, Everton'a katılmasının ön hazırlığı olarak salı sabahı sağlık kontrolünden geçecek.. Transfer tamamlandı".

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Romano şunları ekledi: "Oyuncunun Everton'a transfer olma konusundaki onayının alınmasının ardından, Grealish'in kiralık olarak transferi hususunda Manchester City ile anlaşmaya varıldı".

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Everton birkaç gündür anlaşmayı tamamlamak için baskı yapıyordu ve şimdi Grealish'i yeniden kadrosuna katmayı başardı".

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