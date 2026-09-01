Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, devam eden yaz transfer döneminde Premier Lig'deki başka bir kulübe transfer olmayı kabul etti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şunları yazdı: "Son dakika.. Jack Grealish, Everton'a katılmasının ön hazırlığı olarak salı sabahı sağlık kontrolünden geçecek.. Transfer tamamlandı".



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Romano şunları ekledi: "Oyuncunun Everton'a transfer olma konusundaki onayının alınmasının ardından, Grealish'in kiralık olarak transferi hususunda Manchester City ile anlaşmaya varıldı".

Transfer uzmanı sözlerini şöyle tamamladı: "Everton birkaç gündür anlaşmayı tamamlamak için baskı yapıyordu ve şimdi Grealish'i yeniden kadrosuna katmayı başardı".



