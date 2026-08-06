Ahli kulübünün spor yönetimi, Fransız profesyonel oyuncu Enzo Millot'nun geleceğine ilişkin dosyayı kesin biçimde sonuçlandırdı ve oyuncuyu takım kadrosunda tutma ile devam eden yaz transfer döneminde ayrılışına dair tüm teklifleri reddetme kararı aldı. Bu adım, kulübün oyuncunun potansiyeline ve yeni sezonda üstleneceği role duyduğu tam güveni yansıtıyor.

Suudi Arabistan'ın "El-Meydan er-Riyadi" gazetesi, Ahli yönetiminin Millot'nun devamını öngören "kesin ve tartışmaya kapalı" bir karar aldığını ve oyuncuyla ilgili müzakere kapısını tamamen kapattığını doğruladı.

Karar, orta saha oyuncusunun takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansın titiz bir teknik incelemesinin ardından geldi; öyle ki oyuncu, teknik heyetin gelecek sezon projesinde bel bağladığı temel taşlardan biri hâline geldi.

Ahli'nin Millot'ya sahip çıkması, oyuncunun geçtiğimiz maçlarda gösterdiği üstün performanslara dayanıyor. Zira oyuncu, gerek oyun kuruculuk gerekse hatlar arası bağlantı açısından orta sahada beklenen katkıyı sunmayı başardı; bu da kulüp içinde geniş bir teknik ve idari takdir görmesini sağladı.

Suudi gazetesi, Ahli yönetiminin Fransız oyuncunun hizmetlerinden şu anda vazgeçilmesinin telafisi zor bir teknik boşluk yaratacağı görüşünde olduğuna dikkat çekti.

Millot'nun kadroda tutulması kararı, Ahli yönetiminin yaz transfer piyasasındaki yoğun faaliyetiyle eş zamanlı olarak geldi. Yönetim, son günlerde tüm kupalarda rekabet edebilecek yarışmacı bir takım kurmayı hedefleyen teknik bir vizyon doğrultusunda birden fazla takviye transferini sonuçlandırmayı başardı.

Kulüp yönetimi, mevcut transfer dönemi stratejisinin iki temel üzerine kurulu olduğunu değerlendiriyor: Birincisi nitelikli yeni oyuncuları kadroya katmak, ikincisi ise takımın ana iskeletini korumak ve etkili unsurlardan vazgeçmemek. Enzo Millot da bu unsurların başında geliyor.

Bu kararla birlikte Ahli, Fransız oyuncuyu ayrılıkla ilişkilendiren tahminlere son verdi ve Millot'nun 2026-2027 sezonunda takımın projesinin bir parçası olacağını teyit etti.