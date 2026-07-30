Kesin karar: Real Madrid topu Vinicius'un sahasına attı

Real Madrid, transfer sezonunun başından bu yana sakin günler geçirmiyor; David Alaba, Dani Carvajal ve Dani Ceballos'un ayrılışıyla eş zamanlı olarak 4 yeni transferi bağladı ve teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.

Ancak Vinicius Junior'ın geleceği en büyük gizem olmayı sürdürüyor. Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona eriyor, yenileme görüşmeleri ise iki yıldır devam ediyor ve sözleşmesini uzatmaya yaklaştığına dair işaretler var.

Altın Top yarışındaki hayal kırıklığının ardından son iki sezonda seviyesi düşse de Vinicius, hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri. İspanyol "elconfidencial" gazetesine göre geçen sezon 53 maçta 22 gol atıp 14 asist yaptı.

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Florentino Perez yönetiminde yalnızca iki seçenek var: yenileme veya satış. Kulüp, "Transfermarkt"a göre 140 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı yedinci oyuncusu olan Vinicius'un 2027 yazında bedelsiz ayrılması fikrini reddediyor.

Vinicius'un Real Madrid taraftarıyla ilişkisi, seviyesindeki düşüş, ıslıklar ve tribünlerle yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle bozuldu. Bunun yanı sıra Kylian Mbappe ile uyum sağlama zorluğu ve yüksek maddi talepleri de kulüp içinde şüphelere yol açtı.

Ancak karar oyuncunun eline geçti ve top artık onun sahasında. Real Madrid, yıllık yaklaşık 30 milyon euro olarak hesaplanan maddi taleplerini karşılamayı reddediyor ve son teklifi kabul etmesini bekliyor. Görüşleri yakınlaştırmak için bu hafta yeni bir toplantı yapılması bekleniyor.

Real Madrid, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries transferleriyle takımı yeniden inşa etmeye devam ediyor.

Fildişi Sahilli Yan Diomande ile anlaşma, Vinicius'un olası bir alternatifi olarak görülebilir. Ancak işaretler, sağ kanadı güçlendireceğine ve Vinicius ile Mbappe'nin yanında Real Madrid'in Avrupa futbolundaki hâkimiyetini geri kazanmak için üzerine bahis oynadığı hücum üçlüsünü oluşturacağına işaret ediyor. "elconfidencial"'e göre.