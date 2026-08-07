Kesin karar: Mourinho, Diomande ile risk almayı reddediyor

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni sezon hazırlık dönemindeki ikinci maçı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek kadroyu açıkladı. Listede, yeni transfer Yan Diomande'nin yer almadığı görüldü. Oyuncu, yarın cumartesi günü Groupama Arena'da oynanacak Ferencvaros maçında takımda bulunmayacak.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Diomande, Budapeşte'ye gitmeden önceki son sabah antrenmanına katılmadı; Real Madrid'e yeni katılımına ilişkin idari işlemleri ve evrak işlerini tamamlamakla meşguldü. Böylece ilk kez davet edildiği kadroda yer almadı ve takım formasıyla ilk çıkışını erteledi.

Buna karşılık takım, bugün saat 16.00'da Macaristan'ın başkentine doğru yola çıkıyor.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun kadro dışı kalması, kendisiyle anlaşmanın resmen açıklanmasından, İspanya'nın başkentine gelmesinden ve Real Madrid'in Valdebebas'taki spor kompleksinde ilk adımlarını atmasından 24 saatten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Oyuncu, geçen hafta takıma katılır katılmaz kadroya giren Carlos Espi'nin izinden gitmeye aday gösteriliyordu. Ancak Mourinho, takımın en pahalı transferini temkinli ele almayı tercih etti ve ona hazırlanması için daha fazla zaman tanıdı.

Kadroda; bu hafta içinde takıma katılan Vinicius Junior, Bernardo Silva ve Brahim Diaz yer aldı. Böylece bu üçlü, mevcut hazırlık döneminde Real Madrid formasıyla ilk çıkışlarını yapabilecek.

Vinicius Junior özel bir ilgi görüyor; zira 2032 yılına kadar kulüple sözleşmesini yeniledikten sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Dean Huijsen, yaşadığı kas sakatlığından iyileşip takımla antrenmanlara yeniden başlamasının ardından kadroya döndü. Bu durum, aynı zamanda Antonio Rüdiger'in hazır olmasına da ihtiyaç duyan savunma hattı için güçlü bir moral oldu.

Real Madrid'in maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Andriy Lunin, Mestre ve Navarro.

Defans oyuncuları: Dean Huijsen, Juan Martinez, Antonio Rüdiger, Lamine Fati, Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries ve Alvaro Carreras.

Orta saha oyuncuları: Arda Güler, Federico Valverde, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Cestero, Lacosta ve Ceria.

Forvetler: Brahim Diaz, Vinicius Junior, Yañez, Endrick ve Carlos Espi.

Buna karşılık; Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio ve Rodrygo Madrid'de kalacak. Bu oyuncuların her biri, takım antrenmanlarından uzakta tedavi ve rehabilitasyon programlarını sürdürüyor.

