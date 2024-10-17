Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye rüşvet ve şike şoku! Benfica 3 yıl men...

A Milli Takımımız'ın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, 3 yıl boyunca men edilebilir.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı Portekiz'in köklü kulübü Benfica'nın 3 yıl men cezası alabileceği aktarıldı.

Ne söylendi?

A Bola gazetesinin haberine göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, kulüp yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunması halinde, kırmızı-beyazlı kulübe altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Rüşvet, şike...

Benfica hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu vurgulandı.

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Ligde 3. sırada!

Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Benfica, 16 puanla 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Lizbon temsilcisi 2 hafta sonunda 6 puanla 3. sırada yer alıyor.