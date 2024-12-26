Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlandığı Ceren Azak kim, ne iş yapıyor?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak bir şekilde evlilik yoluna girdiği Ceren Azak kim, ne iş yapıyor, nereli?

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Kerem Aktürkoğlu özel hayatında da yeni sayfalara adım attı. Milli oyuncu gözlerden uzak aile arasında düzenlenen bir törenle Ceren Azak ile nişanlandı.

Bu sezon Benfica formasıyla 19 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 10 gol, 4 asist kaydederek 14 gole direkt katkı vermişti. Yeni takımında kariyerini parlatan Kerem şimdi 26 yaşında özel hayatında yeni adımlar atıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile nişanlandığını milli oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından öğrendik. Peki Ceren Azak kim, mesleği ne, nereli? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Ceren Azak kimdir?

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak çalışıyor. Sosyal medya hesaplarını kilitli kullanan Ceren Azak'ın özel hayatını göz önünde yaşamaktan hoşlanmandığı anlaşılıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyada hesaplarından Ceren Azak'ı kız isteme töreninin ardından takibe alması da dikkat çekti.

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Mutluluğunu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesle paylaşan Kerem Aktürkoğlu'na kız isteme töreninde Galatasaraylı Yunus Akgün eşlik etti. Yunus, Kerem'i bu mutlu gününde yalnız bırakmazken birlikte fotoğraf da paylaştılar.