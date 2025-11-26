Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray yorumu!

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Ferencvaros, savunma ve hücumsal aksiyonlarda çok etkili ve iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Takım olarak zorlanacağımız güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi sistemine bağlı bir takım. Bizim için zorlu bir maç olacak ama aynı zamanda güzel de bir maç olacak. Bize sıkıntı çıkarma ihtimali olan bir takım. Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray sorusuna yanıt

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan derbi maçın sorulması üzerine Kerem, "Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. İçeride de derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulması da doğru değil. Derbiler tabii ki çok önemli. Taraftarlarımız ve ülke için en önemli gün olabilir" cevabını verdi.