Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! 'Kredin biter, asıl sıkıntı...'

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u Talisca, Asensio ve Duran'ın golleriyle 3-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu'nın performansı beklentilerin altında kaldı. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin Eyüpspor - Fenerbahçe maçı özelinde Kerem Aktürkoğlu hakkında kulandığı ifadeler:

"Fenerbahçe 3 tane birbirinden güzel gol attı. İşin ofansında akıyor, gidiyor! Tam Fenerbahçeli taraftarların izlemek istedikleri ofansif bir Fenerbahçe var. Bugün çok hoşuma giden şey de Fenerbahçe'nin çok disiplinli oynaması.

Eyüpspor'un ön tarafı kötü değil. Fenerbahçe'de bir kişi; 'Ben bugün ipleri elime alacağım' dedi, Fred! Ön tarafa direkt paslar attı. Hatlar arası denedi.

Duran'ın o hareketliliğinde En-Nesyri özlenmedi. Fenerbahçe'de Alman disiplini var, İtalyan defans taktiği ve disiplini var, ön tarafta Brezilya, İspanya vari topa dokunuş ve pas trafiği var. İlk yarıdaki futbolu nasıl övmeyeyim.

'İyi olmasını istiyorum ama...'

Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyonu izledim. Öncesinde Skriniar temas hissedince kendini yere atıyor. Orada faul yok. Sonrasında top geliyor. Asensio'nun topla oynama isteği yok ve rakibin formasını çekiyor. Formayı çekip uzattı ve VAR neden çağırmadı? Çağır abi hakemi hem öncesini hem sonrasına baksın. Bana göre o pozisyon penaltı. VAR çağırmalıydı.Fenerbahçe'de eksik futbolcular aranmadı. Ancak bugün görevini hiç iyi yapamayan Kerem Aktürkoğlu vardı sahada. Etrafındaki futbolcular form olarak uçuyor. Kerem'in milli takım için iyi olmasını istiyorum ama yine inanılmaz top kayıpları yaptı. Kerem'deki asıl sıkıntı doyumsa büyük sıkıntı. Kredin biter. Bir an önce kendini kanıtlamaya çalıştığın Kerem olmalısın. Takım bu kadar iyiyken, kötü bir Kerem vardı.”