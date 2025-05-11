Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Sporting CP maçında tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor...

Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Sporting CP maçında tarihe geçti.

Portekiz Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Benfica, dev maçta Sporting CP ile 1-1 berabere kaldı. Böylelikle iki takım da ligin son haftasına 79 puanla girdi. Benfica'nın tek golünü 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Portekiz gazetesi A Bola, kariyerindeki 100. golünü kaydeden Galatasaray'ın eski yıldızı için çarpıcı ifadeler kullandı.

Derbide kazanan çıkmadı

Benfica ile Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Sezonun en kritik maçında kazanan çıkmadı. Sporting 4. dakikada Trincao ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 63. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı. Sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Pavlidis içeriye pasını çıkardı, kale sahasında topa dokunan Kerem ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu 100. golünü attı, tarihe geçti

Bu gol Benfica için değerli olurken aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu için de farklı bir anlam taşıdı. Bu golle yıldız oyuncu aynı zamanda kariyerindeki 100. golünü atmayı başardı. Portekiz'in yüksek tirajlı gazetesi A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından, "Kerem Aktürkoğlu'nun golü Luz tribünlerini çıldırttı!" başlığını attı. Ayrıca, "Aktürkoğlu, Benfica'nın Sporting Lizbon derbisinde beraberlik golünü attı, taraftarlar tribünde çılgınca sevindi." yorumu da yapıldı.