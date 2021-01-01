Galatasaray'ı şampiyonluktan uzaklaştıran sebepler neler? | Devre arası transferler ve Mbaye Diagne detayı...

Her geçen hafta Galatasaray, şampiyonluk hedefinden biraz daha uzaklaşırken, sarı - kırmızılıları bu duruma getiren birçok neden var.

YORUM | Burak Özdemir @burakozdemr

Galatasaray, Süper Lig'de sahaya çıktığı son 7 haftada sadece 4 puan alarak zirvenin epey gerisinde kaldı. Sarı - kırmızılılara 2020/2021 sezonunda şampiyon olmak için artık bir mucize lazım.

Mucizeler bir yana dursun, biz bu duruma nasıl gelindiğinin sebeplerine bakalım...

Devre arası transferler: İsimler doğru, zaman yanlış...

Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 20 haftalık periyodunda 39 puan toplayarak, birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Devre arasında Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu gibi yıldızlar kadroya katıldı.

Özellikle Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru transferleri herkeste bir heyecan yarattı. Doğru isimlerdi ancak zamanlama yanlıştı. Peki neden?

Onyekuru'dan başlayalım. Nijeryalı oyuncu ligin ilk yarısında, Monaco'da 4 maçta sadece 139 dakika forma şansı buldu. Gedson Fernandes ise, Tottenham'da, biri Carabao Cup, biri de FA Cup olmak üzere sadece iki maçta 153 dakika sahada kaldı.

İki oyuncunun da maç ritmi yoktu ve devre arası kamp dönemi olmayan bir sezon için, riskli transferlerdi. Portekizli Gedson, Fatih Karagümrük maçında sahanın en iyilerinden biri olarak göze çarptı ancak, Galatasaray formasıyla çıktığı 10. maçta yeni yeni kendine geliyordu.

Henry Onyekuru da, Gaziantep FK deplasmanında oyuna girerek maçın kazanılmasında başrol oynadı. Bu karşılaşma herkes için yanıltıcı oldu. Onun da maç ritminin olmaması ilerleyen haftalarda, beklentilerin yüksek verimin düşük olmasına sebep oldu.

En fazla isabetli şut atan isim hala Diagne

Galatasaray'ın bu sezon en büyük sorunlarından biri de net bir golcüsünün olmaması. Mostafa Mohamed transferiyle herkes, 'İşte Galatasaray golcüsünü buldu' diye düşünürken, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart ve ardından birden sistemin değişmesi Mısırlı golcünün etkinliğini azalttı.

Falcao'nun sakatlıkları, devre arasında gelen Halil Dervişoğlu'nun koronavirüse yakalanması da bunlara eklenince Galatasaray, her maçta farklı farklı hücum hattıyla sahaya çıkmak zorunda kaldı.

Bunu destekleyen bir istatistik de şu, Galatasaray'ın rakip kaleye en fazla şut atan ismi, devre arasında West Bromwich Albion'a giden Mbaye Diagne.

Rakip ceza alanında en fazla topla buluşan isim de devre arasında gelen Henry Onyekuru ve 8 numara olarak görev yapan Emre Kılınç. Forvetler arasında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimse yine Mbaye Diagne.

OYUNCU İSABETLİ ŞUT SAYISI Mbaye Diagne 20 Ryan Babel 17 Radamel Falcao 15 Sofiane Feghouli 15

Sağ bek çok, stoper yok

Hatayspor deplasmanına, Marcao ve Luyindama'dan yoksun giden Galatasaray'da, Ryan Donk ve Gedson Fernandes stoper olarak oynadı. Sarı - kırmızılılarda Marcao ve Luyindama dışında gerçek stoper yok.

Ryan Donk zaman zaman bu mevkide görev yapsa da gerçek bir stoper değil.

İki gerçek stopere sahip olan Galatasaray'ın buna karşılık kadrosunda, Martin Linnes, DeAndre Yedlin, Şener Özbayraklı gibi üç sağ beke sahip. Özel bir durumu olan Omar Elabdellaoui'yi sayarsak 4 net sağ bek oluyor.

Sol bekte de sakatlık sıkıntısı

Galatasaray, geçen sezon devre arasında RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi kiraladı. Savunma yönü iyi olmasa da zaman zaman iyi performans sergiledi ancak onda da devamlılık sorunu var.

Sık sık sakatlanan Saracchi bu sezon 13 maç kaçırdı. Yedeği Emre Taşdemir ise de 17 maçta sakatlıklar sebebiyle takımdaki yerini alamadı.

Futbolda başarıyı getiren en önemli anahtar kelimelerden biri istikrar... Galatasaray bu sezonun genelinde bu istikrarı yakalayamadı. Yönetimden, teknik heyete ve futbolculara kadar herkes bu sezon yaşananlardan ders çıkarmalı.