Kenny Tete, Fulham’dan ayrılmaya yaklaşıyor: Amsterdamlı oyuncu kişisel anlaşmaya vardı

Kenny Tete'nin transfer döneminin kapanmasından önce kulüp değiştirmesi bekleniyor. Fabrizio Romano, Fulham'ın sağ bekinin Everton ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığını, Merseyside ekibinin şimdi Londra temsilcisiyle görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Tete'nin Fulham ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve buna bir sezonluk opsiyon da ekli. Fulham'ın bonservis talebi ya da Everton'ın teklifi hakkında henüz fazla bilgi yok.

Everton, kulüp efsanesi Séamus Coleman'ın ayrılığı nedeniyle bir süredir yeni bir sağ beke ihtiyaç duyuyordu ve bu ismin Tete olması bekleniyor. Amsterdamlı oyuncunun piyasa değeri sekiz milyon euro.

Tete, teknik direktör Marco Silva döneminde uzun süre Craven Cottage'ta ilk 11'in değişmez isimlerinden biriydi, ancak Portekizli çalıştırıcı ülkesine dönerek Benfica'da göreve başladı.

Dümene Álvaro Arbeloa geçti ve sezonun Chelsea'ye karşı oynanan ilk lig maçında Tete doksan dakika boyunca kulübede kaldı. Yaşıtı Timothy Castagne'ye (30) tercih hakkı verildi.

Tete hafta ortasında ise EFL Cup'ta AFC Wimbledon'a karşı doksan dakika forma giydi; bu da genellikle Premier League'deki ilk 11 yeri açısından kötü haber anlamına geliyor.

Tete, Ajax altyapısında oynadı ve A takımda da burada çıkış yaptı. 55 maçın ardından Olympique Lyon'a transfer oldu, üç yıl sonra ise Fulham'a geçti. Tete bugüne kadar bu kulüp adına 145 maça çıktı.