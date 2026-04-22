Kenneth Taylor ve Tijjani Noslin, Lazio ile Coppa Italia finalinde Inter'e karşı yerlerini aldılar

Lazio, Coppa Italia finaline yükseldi. Romalılar, Atalanta deplasmanında normal sürede 1-1 berabere kaldı ve uzatmalarda da gol atılamayınca maç penaltı atışlarına gitti. Dört (!) penaltıyı kurtaran kaleci Edoardo Motta’nın da katkısıyla ve Kenneth Taylor’ın golüyle Lazio, turnuvada yoluna devam ediyor. Lazio, 13 Mayıs'ta kendi sahası Stadio Olimpico'da Inter ile final maçını oynayacak.

Atalanta tarafında Marten de Roon elbette ilk 11'de yer aldı. Kulüp efsanesi, orta sahada Éderson ile ikili oluşturdu. Lazio'da ise Hollandalıların oranı daha da yüksekti: hem Taylor hem de Tijjani Noslin Bergamo'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Gidiş maçında 2-2 berabere kalınmasının ardından, iki maçlık seri tamamen açık bir hal almıştı. Hem Atalanta hem de Lazio gereksiz risk almadı, bu da gol fırsatlarının sayısını en aza indirdi. Atalanta daha tehlikeli oynadı, ancak Nicola Zalewski'nin vole vuruşu da dahil olmak üzere hiçbir pozisyon Atalanta'ya arzu ettiği golü getirmedi.

Lazio kontratağa odaklandı ve bu taktikle neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Atalanta kalecisi Marco Carnesecchi'nin de bu nedenle pek işi yoktu ve ikinci yarının ilk çeyreğinde de İtalyan kalecinin önünde açık mavi formalar neredeyse hiç görünmedi.

Bir saat sonra bu durum değişecek gibi görünüyordu. Mario Gila ve Motta'nın birbirlerinin yoluna çıkmasıyla bir orta zayıf bir şekilde işlendi. Seken topu Éderson ağlara gönderdi, ancak VAR kontrolünün ardından hakem Andrea Colombo, Motta'ya faul yapıldığını tespit etti.

Diğer tarafta ise Noslin, Atalanta savunmasının arkasından kaçtı. Hollandalı oyuncu geriye pas vermeyi ihmal etti ve kendi şutunu denedi, ancak başarısız oldu; bu durum, üzerine gelen bazı takım arkadaşlarının öfkesine neden oldu.

84. dakikada, Alessio Romagnoli bir köşe vuruşundan aniden topu ağlara gönderince Lazio galibiyeti kaptırmayacak gibi görünüyordu. Ancak iki dakika sonra Atalanta, Mario Pasalic'in 16 metre çizgisi kenarından Taylor'ı geçerek uzak köşeye gönderdiği şutla skoru eşitledi: 1-1.

Uzatma dakikalarının sonlarında Atalanta, normal sürede galibiyete çok yaklaştı, ancak eski PSV oyuncusu Gianluca Scamacca'nın kafa vuruşu Motta tarafından direğe çarpılarak kıl payı kurtarıldı. Uzatmalarda 2-1'lik skorun gelmesi bekleniyordu, ancak Giacomo Raspadori'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Uzatmalarda başka gol olmadı ve maç penaltı atışlarına gitti. Nuno Tavares ve Domenico Cataldi'nin (Lazio) kaçırdığı penaltılar sonuçsuz kaldı, çünkü kaleci Motta, Scamacca, Davide Zappacosta, Pasalic ve Charles De Ketelaere'nin vuruşlarını kurtardı. Taylor ise penaltısını gole çevirdi.