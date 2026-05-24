Kenneth Perez: "Onu böyle dinlediğim kadarıyla, Ajax'tan ayrılacak."

Ajax, Pazar günü FC Utrecht ile oynadığı gergin bir penaltı atışları serisinin ardından, Conference League'in ikinci ön eleme turuna katılma hakkını elde etti. Böylelikle son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezon olumlu bir şekilde sona erdi, ancak geçici teknik direktör Óscar García'nın geleceği konusunda hâlâ büyük bir belirsizlik var.

İspanyol teknik adam, Ajax'ı zor bir dönemde devraldı ve Amsterdam ekibini nihayet Avrupa kupalarına taşıdı. Kazandıkları play-off finalinin ardından García, ESPN'e verdiği demeçte elde edilen sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Biz geldiğimizde, kulüp play-off'lara kalamama korkusu bile yaşıyordu. Sonunda lig bize hak ettiğimizi verdi ve iki harika maç oynadık. Gelecek sezon Avrupa'da oynamayı hak ediyoruz.”

Asıl soru, gelecek sezon Ajax'ın baş antrenörünün kim olacağı. García, kulüp yönetiminden hâlâ hiçbir netlik almadı. Gelecek sezonla ilgili görüşmelerin ne zaman yapılacağı sorusuna, anlamlı bir şekilde şöyle cevap verdi: “Bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemedi. Bu benim elimde değil, ama kalmak isterim.”

Analist Kenneth Perez, röportajın hemen ardından sinyallerin açık olduğu sonucuna varıyor. “Onu böyle dinlediğim kadarıyla, Ajax’tan ayrılacak,” diyor eski orta saha oyuncusu.

Perez daha sonra, Ajax'ın yeni teknik direktör için araması gereken profile odaklanıyor. Danimarkalıya göre mesele sadece taktiksel nitelikler değil, özellikle de kulüp içindeki kültürü yeniden tesis etmek. “Standartları, normları ve değerleri garanti altına alacak bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Nasıl antrenman yapacaksınız? Birbirinizle nasıl geçineceksiniz? Ne tür bir kalite istiyoruz? Temel bu olmalı.”

Perez, bu bağlamda Davy Klaassen’in maç sonrası yaptığı, Ajax’ta organizasyonel olarak çok şeyin değişmesi gerektiğine dair açıklamalarına da değiniyor. Analist, gelecekteki teknik direktörün teknik direktör yardımcısıyla birlikte hangi oyuncuların arzu edilen futbol anlayışına gerçekten uygun olduğunu belirlemesi gerektiğini düşünüyor. “Oyuncuları motive etmek, doğru pozisyonlara yerleştirmek ve maçları kazanmanın bir yolunu bulmak; işin sırrı budur.”

“Şu anda istedikleri teknik direktör, Girona ile küme düşmüş,” diyerek Perez, Míchel'e atıfta bulunuyor. “Ancak bu her zaman bir şey ifade etmez,” diyor analist.