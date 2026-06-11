Kenneth Perez çok etkilenmiş ve cesur bir açıklama yapıyor: "O, yeni Messi!"

Kenneth Perez, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçını (2-0) izledikten sonra, Dünya Kupası'ndaki seviyeden henüz pek etkilenmiş değil. Bu nedenle, NOS stüdyosunda dikkatler kısa sürede başka bir konuya yöneliyor.

Yani, şampiyonluk favorileri. Perez'e göre, Perşembe akşamı bu favorileri henüz sahada görmedik. Salı akşamı Fransa - Senegal maçı oynandığında bu durum değişebilir.

Perez için Fransa, kadrosundaki tüm bireysel yetenekler nedeniyle Dünya Kupası'nı kazanmanın mutlak favorisi. "Doué'yi gerçekten harika bir oyuncu buluyorum, muhteşem," diye başlıyor analist.

"Griezmann'ı izlemek her zaman bir zevkti benim için, ama ne yazık ki o kadroda yok. Ancak Olise var, o çok iyi, Dembélé var, Altın Top ödülünün sahibi. O kadroda çok fazla derinlik var."

Perez, Fransızları alt edebilecek tek bir şey olduğunu düşünüyor. “Eğer bazı yıldız oyuncular forma şansı bulamazsa, bunu pek hoş karşılamayabilirler. Bu olacağını sanmıyorum ama hayal kırıklığına uğramalarının tek nedeni bu olabilir.”

“İspanya’nın da elbette iki çılgın iyi kanat oyuncusu var (Lamine Yamal ve Nico Williams, ed.), ama onlar bir süredir sakat,” diyor Perez. “O zaman soru şu: ne kadar dayanacaklar?”

Perez, Yamal hakkında fazla söz harcamak istemiyor, ancak bu konuda güçlü bir açıklama yapıyor. “Benim için o Messi, yeni Messi.” Yamal için Dünya Kupası’na katılmak, hamstring sakatlığı nedeniyle zamana karşı bir yarıştı. Görünüşe göre, önümüzdeki Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile oynanacak İspanya’nın ilk grup maçı için zamanında forma girecek.