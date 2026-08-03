Kenneth Perez çok etkilendi: "O, Hollanda Milli Takımı'nın geleceği!"

Kenneth Perez, ESPN'de Johan Cruijff Schaal yayını sırasında yaptığı açıklamada Mexx Meerdink'in özelliklerinden fazlasıyla etkilendiğini söyledi. Danimarkalı yorumcu, AZ'nin santrforunu Hollanda Milli Takımı'nın geleceği olarak görüyor.

Meerdink, maçın henüz yedinci dakikasında karşılaşmada büyük rol oynadı. Joey Veerman'ın yüzüne müdahalesi sonrası PSV'li orta saha oyuncusu oyundan atıldı ve ev sahibi ekip maça on kişi devam etmek zorunda kaldı.

Meerdink, yarım saat dolmadan bir kez daha sahneye çıktı. Mateo Chavez'in ortasında Ryan Flamingo topa dokundu ve 23 yaşındaki forvet, yakın mesafeden kafa vuruşuyla ağları buldu.

Perez, geçen sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Meerdink'in ortaya koyduğu oyundan oldukça etkilendi. “Bence o sakatlıktan önceye göre daha iyi, çünkü artık futboldan uzak kalmanın ne demek olduğunu biliyor ve fiziksel olarak da daha güçlü hale geldi.”

Perez, geçen sezon da Martijn Meerdink'in oğlunu beğendiğini ifade etmişti. Onu geleceğin üst düzey oyuncularından biri olarak nitelendirmişti ve hâlâ bu görüşünün arkasında duruyor.

“Bence o hâlâ Hollanda Milli Takımı'nın geleceği. Bu kadar az maça bakarak bunu söylemek kulağa tuhaf gelebilir ama bitiriciliği ve hareketliliği... Umarım üç yıl sonra haklı çıkarım” diyerek sözlerini noktaladı.