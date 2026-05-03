Kenneth Perez, Ajax taraftarlarının davranışlarından rahatsız: "Belki de böyle kalmalı"

Ajax, Cumartesi günü Johan Cruijff ArenA'da maçın başlangıcında ülke şampiyonu PSV'yi bir şeref kordonu ile karşıladı. Kenneth Perez'e göre bu tür bir saygı gösterisi artık düzenlenmemeli; bunun nedeni ise o an Ajax taraftarlarının sergilediği davranışlarla yakından ilgili.

PSV oyuncuları sahaya çıktığında Ajax oyuncuları alkışlarken, arka planda tribünlerdeki Ajax taraftarlarının yoğun ıslık sesleri duyuluyordu.

"Onur kordonu, Hollanda'da pek sık görmediğimiz bir olgudur," diye başladı sunucu Milan van Dongen, Dit was het Weekend programında. "Belki de öyle kalmalı," diye ekledi Perez.

"Tabii ki seyircinin ıslık çalması hoş bir şey değil. Bence Ajax oyuncuları çok düzgün davrandılar. Hepsi alkışladı ve sıkılmış gibi görünmediler."

"Ama tabii, tüm stadyum ıslık çalıyorsa, benim için bu durumun cazibesi biraz kayboluyor," diyor Perez. Meslektaşı analist Bram van Polen: "Bu bir kez olsun farklı bir şey. İnsanlar genellikle değişime pek iyi tepki veremezler."

"Belki bunu birkaç kez yapmalıyız. Bence çok güzeldi, ama evet, Ajax seyircisi pek işbirliği yapmadı," diyor Van Polen.

Ajax, şeref kordonundan hemen sonra henüz tam olarak uyanmış gibi görünmüyordu. Maçın 33. saniyesinde Ricardo Pepi açılış golünü attı. Ajax, uzatmaların son dakikalarında yıldız oyuncusu Mika Godts'un golüyle bir puanı kurtardı (2-2).