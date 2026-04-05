Kenneth Perez, Ajax oyuncusu hakkında acı bir sonuca varıyor: "Bu oyun tarzında berbat"

Bram van Polen ve Kenneth Perez, ESPN'in "Dit Was Het Weekend" programında Josip Sutalo'dan hiç de memnun olmadıklarını belirttiler. Bu bağlamda, PEC Zwolle'nin eski savunma oyuncusu, Hırvat oyuncuyu kendisine hayranlık uyandıran Ajax'tan kiralık gelen Nick Verschuren ile karşılaştırdı.

"O, birçok kez övgü aldı," diye başlıyor PEC'in eski kaptanı, Ajax'tan kiralık gelen oyuncu hakkında. "Bazen bazı toplar için deli gibi atılıyor. Eredivisie'deki birçok defans oyuncusu bundan bir şeyler öğrenebilir."

"Hiçbir mücadeleden çekinmiyor, bazen biraz körü körüne olsa da ve oldukça çabuk yere düşse de. Ama gerçekten her şey için kendini ortaya atıyor ve ne zaman şut atılacağını da çok iyi okuyor. Sırf yere yatmak için yatmıyor," diye devam ediyor.

Yine de Van Polen, Pazar günü Feyenoord'a karşı (0-0) iyi bir maç çıkaran FC Volendam'ın genç savunmacısında top hakimiyeti konusunda bazı iyileştirilmesi gereken noktalar görüyor. Ancak savunma açısından onu çok güçlü buluyor ve bu açıdan onu Ajax'taki rakibi Sutalo'dan bile daha iyi olarak nitelendiriyor.

"Defansif açıdan onu daha iyi buluyorum, evet. Tamamen savunma konusunda," diye sonuçlandırıyor Van Polen. Bunun üzerine Perez, Sutalo'nun bu yıl çok geniş alanlarda savunma yapmak zorunda olduğunu, Farioli döneminde ise bunun daha az görüldüğünü belirterek durumu biraz dengelemeye çalışıyor.

"Bunu, Sutalo'yu şu anda geniş alanlarda oynarken gördüğün için söylüyorsun. Ama Farioli yönetimindeki Sutalo çok, çok iyi bir defans oyuncusuydu," diye ekliyor Danimarkalı oyuncu. Bunun üzerine Van Polen, Volendam'ın da bazen geniş alanlarda savunma yaptığını ve Verschuren'in bunu gayet iyi yapabildiğini belirtiyor.

"Ama Van Rooij'un o golünde Sutalo'nun yaptığı hareket, Verschuren'de neredeyse hiç görülmez," diye devam eden Van Polen'in sözünü Perez keser. "Evet, ama Sutalo bu oyun tarzında çok yetersiz. Sutalo, bu oyun tarzıyla Ajax'ta oynamaya uygun değil. Ama Farioli döneminde çok iyi bir defans oyuncusuydu. Dar alanlarda savunma yaparsan herkes için işler kolaylaşır. Mantıklı," diye ekliyor eski Ajax oyuncusu.