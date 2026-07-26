Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın savunmasının merkezinde Pau Cubarsi'nin ideal ortağı olan Aymeric Laporte, turnuvanın son aşamasında hizmetlerini Barcelona'ya sundu.

Athletic Bilbao'nun savunmacısı, kalitesi ve "La Roja" ile Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslar sayesinde, uzun kariyerinin de bir devamı olarak büyük bir takdir görüyor; ancak buna rağmen, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre 2026-2027 sezonunda Barcelona'nın sportif direktörlüğünün planları arasında yer almıyor.

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Teknik direktör Hansi Flick ise, oyuncular ayrılmadığı takdirde yeterli sayıda seçeneğe sahip olması nedeniyle savunmayı takviye etmeye acil bir ihtiyaç duymuyor.

Ayrıca Alman teknik adam, sol bek pozisyonunda bir seçenek olarak Gerard Martin'e tamamen güveniyor. Takımda ayrıca Eric Garcia, Andreas Christensen ve ayrılmaması halinde Ronald Araujo'nun yanı sıra Jules Kounde ve genç savunmacı Alvaro Cortes de bulunuyor.

Barça krizlerden çekiniyor

Bunun yanı sıra, Barcelona'ya ulaşan bilgiler, Laporte'nin sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli maddesi bulunmadığını gösteriyor; bu da oyuncunun Bask kulübüyle 2028 yılına kadar bağlı olması nedeniyle, kendisiyle anlaşmanın Athletic Bilbao ile doğrudan müzakerelere girmeyi gerektireceği anlamına geliyor.

Barcelona, Nico Williams dosyasında 2024 ve 2025 yazlarında yaşadığı krizlerin ardından daha fazla soruna girmek istemiyor; bu da Laporte ile anlaşmaya yönelik her türlü girişimin önünde ek bir engel teşkil ediyor.

Fransız-Bask savunmacı, Luis Enrique'nin takımı çalıştırdığı dönemde de aslında Barcelona'nın gündeminde yer alıyordu; ancak Athletic, Katalan kulübüyle müzakere etmek istemiyor ve yalnızca oyuncunun sözleşmesindeki 65 milyon euroluk serbest kalma bedeline işaret etmekle yetiniyordu. Sonunda Manchester City, Ocak 2018'de bu bedeli ödeyerek kendisiyle anlaştı.

İngiltere'de bulunduğu dönemde Laporte, birden fazla kez Barcelona'ya yaklaşmaya da çalıştı; ancak Blaugrana'nın yaşadığı mali kısıtlamalar transferin tamamlanmasını engelledi ve Laporte 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da soluğu aldı.

Eylül 2025'te ise savunmacı, kariyerine San Mames Stadyumu'nda devam etmek üzere Athletic'e geri döndü.