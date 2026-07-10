"Kendi çözümlerimiz var"... İsviçre'den Messi'ye bir mesaj

İsviçre futbolu, Pazar günü şafak vakti (Mekke saatiyle sabah 4'te), İsviçre milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu, İsviçre'nin 1954 yılından bu yana ilk kez bu ileri aşamaya ulaşması anlamına geliyor.

Muazzam baskı ve maçın önemi bir yana, İsviçre teknik direktörü Murat Yakin, bugün Cuma günü düzenlenen basın toplantısında büyük bir sakinlik, özgüven ve duygusal istikrar sergiledi.

Efsane futbolcu Lionel Messi’nin tehlikesini durdurmak ve etkisini azaltmak için mevcut plan ve çözümler sorulduğunda, Yakin, Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Birçok çözüm var ve aralarından en iyisini bulmaya çalışacağız. Onlara kendi sahalarında erken baskı kurmaya çalışacağız ve topu tekrar tekrar kaybetmekten kaçınacağız. Burada çok şey konuşabiliriz, ancak asıl işi sahada yapmamız gerekiyor; kendi çözümlerimiz var."

Takımın Kanada’nın Vancouver kentinde alışık olduğu ılımlı sıcaklıklardan tamamen uzak olan, Orta Batı Amerika’nın sıcak ikliminin ne kadar etkili olacağı sorusuna ise teknik direktör bu faktörün önemini azaltarak şöyle açıkladı: “San Jose’de de bu iklim koşullarını yaşadık. Alışmak için iki günümüz vardı, bugün (Cuma) öğlen bir antrenmanımız daha var ve maçı da akşam saatlerinde oynayacağız, yani bu durum bizim için yeni değil.”

Bazıları, mevcut dünya şampiyonu (Arjantin milli takımı) için hakemlerin biraz taraflı davranabileceği veya ona ayrıcalık tanıyabileceği yönündeki görüşlere gelince, Yakin maçların yönetiminin adilliğine tam güvenini dile getirerek şöyle konuştu: “Maçların adil bir şekilde yönetildiğini düşünüyorum; günümüzde VAR teknolojisi sayesinde her şeyi kontrol edebilir ve gözden geçirebiliriz. Arjantin, fiziksel olarak son derece güçlü bir takıma sahip ve biz de bu turnuvada Güney Amerika’dan bir takımla, yani Kolombiya ile zaten karşılaştık. Arjantinli oyuncular zeki ve tutkulu; biz de maça aynı niteliklerle çıkmalıyız.”

Konuşmasının sonunda, 51 yaşındaki eski milli defans oyuncusu, Güney Amerika’yı şaşırtmak için büyük hedeflerini ve hücumcu oyun tarzını açıkladı; rakibinin önceki maçlarını örnek göstererek şunları söyledi: “Farklı futbol okullarından gelen takımlarla oynadık ve çok sayıda taktik seçeneğimiz var. Arjantin’le karşılaşan diğer takımların maçlarını izledik; bize özgü bir oyun tarzımız var ve bunu yarın sizlere göstereceğiz. Oyuncularım koşmayı çok seviyorlar; rakibin baskısını kırmaya ve kalelerine tehlikeli olabilecek bir yol açmaya çalışacağız. Örneğin, Yeşil Burun Adaları milli takımının Arjantin karşısında bazı iyi anlar ve fırsatlar yakaladığını gördük; biz de kendi anlarımızı yaratmaya çalışacağız.”